Todo el mundo ha escuchado alguna vez de Coachella, el festival de música en el que año con año en el que a finales de abril, amantes de la música -o no-, se dan cita semanas después llegada la primavera. Millones de personas llegan al desierto de California ataviados en looks de todos los estilos: Brillantina, neón, flores, entre otros. Para los artistas, ser parte de este festival es un parámetro de éxito: quien toca en sus escenarios ya triunfó. Desde su primera edición en 1999, donde tocaron Morrisey y Rage Against The Machine, se ha convertido en una especie de ritual anual que no para de crecer.

Y aunque la edición de este año se verá retrasada por la pandemia de COVID-19, eso no ha impedido el festejo de un momento histórico: durante el aniversario del que sería la edición número 20 del carnaval de música más popular del mundo, se hace presente la llegada de ‘Coachella: 20 years in the desert’, un documental que relata la trayectoria de lo que empezó con un concierto de Pearl Jam para convertirse en uno de los destinos más cotizados del planeta, y su estreno llega el mismo día en que lo haría, normalmente, el festival: 10 de abril.

El primer vistazo en el teaser del documental se revelan algunos de los momentos más icónicos del evento, como la presentación de Beyoncé o el concierto holográfico de Tupac en el 2012, narrados por los artistas que han aparecido en sus carteles de line-ups. Mientras tanto, el trailer official documenta los inicios del festival indie a través de las voces de sus fundadores: Paul Tollett y Rick Van Santen.

Los boletos para la edición de este año se agotaron en menos de una hora demostrando la magnitud de un evento que ha marcado la pauta y tendencia en la industria de la música. Su nueva fecha tentativa será en las primeras dos semanas de octubre, con un line-up que incluye como headliners a Travis Scott, Frank Ocean, y el regreso al escenario de Coachella de Rage Against The Machine, llevando a los asistentes a los inicios del festival.

¿Estás listo para bailar y cantar? Disfruta el documental completo aquí.

