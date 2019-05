Muchos de los spas que conocemos se especializan en algo específico. Desde masajes con piedras calientes hasta tratamientos para la piel. Pero existen unos que son ideales para ir con tus amigas y platicar un rato mientras las consienten. Son lugares perfectos para olvidarse de todo.

Estos spas cuentan con instalaciones increíbles y tratamientos únicos. No importa si vas con dos o más amigas, el tiempo ahí será de calidad. Además, la oferta es tan variada que conocerás masajes y tratamientos que no conocías. Así que ir a uno de estos 5 spas con tus amigas es un must.

Spa Aqua

Las exclusivas instalaciones de este spa serán el escenario perfecto para que tú y tus amigas se relajen por completo. Además, las áreas comunes son perfectas para disfrutar entre tratamientos.

Dirección: Paseo de los Tamarindos 98, Bosques de las Lomas

Tel: 9177 8400

Heavenly Spa

Así como su nombre lo dice, aquí llegarás al mismo cielo. En este lugar se te olvidará que existe el mundo. Cuenta con varias cabinas para que tú y tus amigas disfruten un rato de máxima relajación, y al finalizar, el área común será la cereza del pastel de una experiencia increíble.

Dirección: Javier Barros Sierra 540, Lomas de Santa Fe (dentro del hotel Westin Santa Fe)

Tel: 5089 8035

Hela Spa

Este lugar es uno de los más exclusivos de la Ciudad de México. Cuenta con técnicas nórdicas así como masajes oxigenantes y de limpieza profunda. Además, tiene paquetes para disfrutar un día tu sola con tus mejores amigas.

Dirección: Campos Eliseos 218, Piso 10, Polanco

Tel: 5280 3716

Tina Belo

Además de sus tratamientos el ambiente de este spa te va a encantar. Te sentirás tan consentida que no vas a querer irte. Pero seguro regresarás. Tus amigas y tú pasarán un gran momento mientras cuidan su piel.

Dirección: Colima 385 casa 3, entre Salamanca y Cozumel, Roma Norte

Tel: 3547 4281

aWay Spa

El spa del hotel W es una gran opción para convivir y relajarte al mismo tiempo. Después de un relajante masaje o facial, pueden entrar al temazcal y después disfrutar un té o drink en la alberca. También ofrece servicio de manicure y pedicure para que, al salir, se sientan como nuevas.

Dirección: Campos Elíseos 252, Polanco

Tel: 9138 1881

