7 datos que no sabías de ‘Aquaman’, la película más taquillera de DC

El pasado 21 de diciembre de 2018 llegó a las pantallas de cine una de las películas más esperadas del universo cinematográfico de superhéroes: ‘Aquaman’. El más reciente estreno de DC cambió la percepción de las producciones anteriores de la compañía.

El personaje que integra la Liga de la Justicia superó por mucho las expectativas que se generaron alrededor de ella tras el mal sabor de boca que han dejado en los fans producciones anteriores. En solitario, el rey de los mares ha logrado lo que nunca antes otra película: convertirse en la más taquillera de DC. Y no sólo eso, también tener a su favor las criticas.

Y aunque han pasado un par de meses desde su estreno, traemos para ti estos datos de la historia y su producción que probablemente desconocías.

1.- Jason Momoa no fue la primera opción para ‘Aquaman’

Probablemente uno de los éxitos de la película es que el rol principal es interpretado por Jason Momoa, quien se adueñó del personaje, dándole un cambio muy distinto al que se maneja en los cómics. Pero antes de él, el nombre de Dwayne Johnson, mejor conocido como ‘la roca’, fue considerado seriamente para dar vida a este superhéroe.

2.- La transformación del personaje

Otro de los reclamos de los seguidores al inicio fue que el aspecto rubio del personaje en el cómic fue transformado radicalmente para el universo cinematográfico. La nueva figura viene con un aspecto más rudo de la mano de Momoa, pero aún así, el actor tuvo que utilizar pupilentes de color azul y aclararse el pelo para el personaje.

3.- No es la primera vez que Jason Momoa interpreta a Aquaman

Para el actor, interpretar a este superhéroe ya es algo familiar. Fue en el 2017 cuando por primera vez Jason Momoa interpretó a Aquaman durante la película de ‘La Liga de la Justicia’. En aquella participación, tanto él como otros de los personajes llevados al cine, no obtuvieron buenas criticas.

4.- Su director tenía la opción de dirigir otra película de superhéroes

El interés de DC para que el director James Wan colaborara con ellos era tal que incluso le dieron a escoger cuál película quería dirigir. Las opciones, además de ‘Aquaman’, se centraban en la película en solo de ‘Flash’, pero el director prefirió hacer una nueva versión del reino del fondo de los mares. Muchos aseguran que el éxito de ‘Aquaman’ también radica en el ingenio creativo del director.

5.- El descubrimiento de la Atlántida

La ubicación de la ciudad mitológica de la Atlántida es dada a conocer dentro de la película. El desierto del Sahara es la puerta de entrada a la mítica ciudad. El director se encargó de fusionar los relatos mitológicos que envuelven al personaje de Aquaman.

6.- Un Aquaman diferente

Desde la aparición de Aquaman en la primera cinta de ‘La Liga de la Justicia’ se sabía que esta versión sería totalmente distinta a la del cómic. Y aunque muchos fans no estaban muy contentos, tal parece que el resultado de esta última entrega convenció a los seguidores y dejaron pasar algunas cosas de la historia original. Por ejemplo, este Aquaman no habla con los peces, y en aspecto físico es muy diferente. Incluso no se le había visto con su traje original, pero en la película el director le hace justicia al mostrarlo con una moderna vestidura del clásico personaje del cómic.

7.- Es la película más vista del Universo DC

Después de cinco películas no tan exitosas de DC, ‘Aquaman’ llegó para romper el récord en taquilla, recaudando a la fecha más de 1,108 millones de dólares a nivel global. ‘Aquaman’ es la primera película que no es producida por Disney o Universal desde ‘Transformers: Age of Extinction’, de Paramount (2014), en recaudar más de mil millones de dólares.

