Aguacario, la nostalgia de la infancia

La emoción de José Eduardo Castilla es palpable cuando recibe en Alemania la llamada de Forbes Life para hablar sobre el estreno de Aguacuario en el Festival Internacional de Cine de Berlín.

“Es un sueño hecho realidad. Éste es mi primer corto; el hecho de que haya tenido tantas oportunidades y que de repente tenga la posibilidad de verse al otro lado del mundo es más de lo que pude haber imaginado”, comparte, con la voz entrecortada.

No es para menos. Durante los cinco años que le llevó ver Aguacuario en pantalla, Castilla también fue formándose como cineasta. Narra que, por ahí del año 2019, cuando estaba saliendo de la preparatoria, llevaba un tiempo escribiendo de cine y guion (que eran las disciplinas que más le interesaban) y experimentaba una nostalgia de su niñez, que ya se le estaba escapando. Sobre todo, fue una exploración muy personal de sus propios recuerdos, experiencias y sensaciones.

Así nació Aguacuario, una película que trasporta al espectador al puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, donde un niño de 10 años, que trabaja junto a su hermano mayor repartiendo garrafones de agua en un viejo triciclo, se ve ante la encrucijada de cumplir con sus responsabilidades o embarcarse en una aventura, al conocer a una niña de su misma edad.

El cortometraje, seleccionado en el Festival Internacional de Cine de Monterrey y después en el Chicago International Children Film Festival, tuvo su estreno europeo en la Berlinale, siendo parte de la selección Generation K Plus. Y ya lo buscan en otros festivales del Viejo Continente.

A pesar del éxito, José Eduardo reconoce que el camino no ha sido fácil. “El problema de los cortometrajes, no sólo en México sino en todo el mundo, es la falta de espacios para exhibirlos. Si de por sí, la difusión de una película es complicada, con un corto las posibilidades se reducen mucho más”, lamenta, mientras reconoce que, incluso, ha encontrado más oportunidades fuera de México. “No he podido mostrarlo en Puebla, de donde soy”, comenta, con cierto pesar.

Sin embargo, el cineasta se muestra dichoso de que en Alemania podrán apreciar el Coatzacoalcos que él deseaba plasmar: aquel que recuerda con nostalgia, como una época en la que fue feliz.

