Álvaro Morte explica la metamorfosis de ‘El Profesor’

La Casa de Papel quiere seguir haciendo historia. Desde su lanzamiento en Netflix, en 2017, esta serie marcó un antes y un después en el mundo del streaming en español. Tanto, que, al cabo de dos temporadas, conquistó el título de ‘la serie de habla no inglesa más vista de la plataforma a nivel global’.

Entre los factores que han contribuido al éxito de la serie, destaca el selecto reparto que dio vida a cada personaje; muchos de ellos, capaces de colarse en la consciencia colectiva de los espectadores. Así, hablar de La Casa de Papel es referirse al gestor del gran robo, “el Profesor”, personaje encarnado por el actor español Álvaro Morte, quien conversó con Forbes Life sobre el destino de una serie que actualmente está transmitiendo su tercera temporada.

“Esta vez, quisimos mostrar a un profesor distinto. Desde el pasado atraco, el personaje fue introduciéndose a una zona cada vez más oscura, lo cual se refleja en las nuevas decisiones que toma y hasta en su forma de vestir. Es decir, pasó de ser un personaje más destartalado, hasta ser, ahora, uno más centrado”.

Asuntos de familia

Tener presentes distintas personalidades en un rodaje podría considerarse complicado para un histrión. No obstante, el trabajo en equipo de los actores de La casa de papel les ha permitido tratarse como una familia. “Haber trabajado con ellos fue un acto mágico. Desde el primer momento en que nos reunimos para leer los guiones, pensamos que sería algo difícil; sin embargo, no fue así”.

Al hablar de la tercera entrega de La casa de papel, Álvaro Morte no dudó en decir que ésta “será una temporada con mucho rock and roll”. Una frase que, según cuenta, ha sido adoptada por el elenco de la serie para expresar mucho de la magia pura que se ha cocinado en el set. Y, aunque desconoce si esta nueva entrega tendrá el éxito global que alcanzaron las anteriores, él está consciente de que la clave del éxito no la tiene nadie.

