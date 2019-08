Amazon Prime Video gana popularidad gracias a su contenido original. No obstante, algunas producciones no han logrado destacar, por lo que, siguiendo los pasos de Netflix, ha tenido que cancelarlas.

Recientemente, además de comunicar lo nuevo que se espera en la plataforma, también trajo tristes noticias: cinco series originales han sido oficialmente cancelas.

Para algunas de estas series no fue suficiente lograr buenos comentarios de la crítica especializada. Amazon Prime Video decidió ponerles fin pese a contar únicamente con una temporada en su haber.

A continuación te mostramos las cuatro series originales que desafortunadamente llegaron a su final. Esperamos no ser portadores de malas noticias y que dentro de la lista de cancelaciones no se encuentre tu favorita.

To old to die young