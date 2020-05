AMC obtiene los derechos de ‘The Vampire Chronicles’ de Anne Rice

En un acuerdo fuera de serie, AMC ha obtenido los derechos de las obras literarias de Anne Rice. Desde ahora la compañía tiene acceso a los 18 títulos derivados de las sagas de ‘The Vampire Chronicles’ y ‘The lives of the Mayfair witches’ para desarrollarlos en forma de series o películas.

Títulos altamente reconocidos como ‘Entrevista con el vampiro’, ‘El vampiro Lestat’ o ‘La reina de los condenados’, algunos de ellos ya con anteriores proyectos cinematográficos, serán readaptados para llegar en forma de series o nuevas películas para dentro de su canal de televisión o en servicios de streaming.

Los proyectos contarán con la supervisión de Anne Rice y su hijo Christopher Rice, quienes fungirán como productores ejecutivos de todas las series y películas que se trabajen de su obra literaria. Las sagas adquiridas por AMC han representado un avasallador éxito dentro del mundo literario vendiendo en conjunto más de 150 millones de copias alrededor del mundo.

Rolin Jones será el encargado del desarrollo general de los proyectos basados en el catálogo de Anne Rice para la televisión.

La creadora agregó en el comunicado lo siguiente:

“Siempre ha sido mi sueño ver los mundos de mis dos series más grandes unidas bajo un mismo techo para que los cineastas puedan explorar el universo expansivo e interconectado de mis vampiros y brujas. Ese sueño ahora es una realidad, y el resultado es uno de los acuerdos más significativos y emocionantes de mi larga carrera “.

