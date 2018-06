Apple Music revela cual será el soundtrack del verano

Apple Music trae para nosotros el soundtrack con las canciones que formarán parte de nuestras fiestas y reuniones en este verano. Seleccionadas entre cientas alrededor del mundo, estas canciones están ganando relevancia e impulso en la música, por lo que estamos seguros que serán tus favoritas, y si aún no las conoces, toma nota, porque la lista destaca artistas como Dua Lipa, Ariama Grande, Jennifer Lopez, Rita Ora y Drake, entre muchos más.

Esta es la lista completa:

Ariana Grande: No Tears Left To Cry

Calvin Harris: One Kiss (ft. Dua Lipa)

NOTD: I Wanna Know (ft. Bea Miller)

KYLE: Playinwitme (ft. Kehlani)

Dennis Lloyd: Nevermind

Childish Gambino: This Is America

Ella Mai: Boo’d Up

Bazzi: Beautiful

The Driver Era: Preacher Man

Lovelytheband: Broken

Shawn Mendes & Khalid: Youth

Clean Bandit: Solo (ft. Demi Lovato)

Jonas Blue: Rise (ft. Jack & Jack)

Cardi B: I Like It

Jeniifer Lopez: Dinero (ft. DJ Khaled & Cardi B)

Pharell Williams & Camila Cabello: Sangria Wine

Post Malone: Better Now

G Flip: Killing My Time

Foster The People: Sit Next To Me

Yuno: No Going Back

PUBLICIDAD

Rita Ora: Girls (ft. Cardi B, Bebe Rexha & Charli XCX)

Nicky Jam: X

Rae Sremmurd: Guatamala

Cash Cash: Finest Hour (ft. ABir)

Juice WRLD: Lucid Dreams

BTS: Fake Love

Louis The Child: Better Not

Walk The Moon: Kamikaze

Lil Baby: Yes Indeed

SZA: Garden

Tom Walker: Leave A Light On

Quinn Lewis: Weekend Luv

Khalid & Normani: Love Lies

J Cole: KOD

Drake: Nice For What

Rich The Kid: Plug Walk

AJR: Burn The House Down

Wolfine & Maluma: Bella (Remix)

Alina Baraz: I Don’t Even Know Why Though

Famous Dex: JAPAN Aquí podrás escucharla directamente:

Te puede interesar: Playlist de Spotify inspirada en Bohemian Rhapsody, la película



Síguenos en:

Twitter

Facebook

Instagram

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí