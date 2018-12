‘Aquaman’ cosecha un éxito rotundo en la taquilla china

Las criticas positivas a la entrega de ‘Aquaman’, miembro de ‘La liga de la justicia’, al parecer tuvieron eco en taquilla. Lo anterior tras considerar los resultados obtenidos en su estreno en China, el primer país en que se estrena la cinta y donde tras su semana de estreno recaudó una cifra millonaria que la ubica ya entre los mejores estrenos del 2018 a nivel global.

Esta película protagonizada por el actor Jason Momoa llegó a las salas de cine en China el pasado 7 de diciembre y, desde entonces, ha recaudado más de 94 millones de dólares en taquilla, convirtiéndose así en el estreno más importante para DC Comics fuera de Estados Unidos, algo que no sucedía desde el estreno del filme de ciencia ficción ‘Ready player one’.

Hay que destacar que China es un mercado importante para la proyección de películas (el segundo más relevante después del estadounidense), por ello, el éxito de una producción en ese país asegura una recaudación en taquilla que no le viene nada mal a Warner Bros, sobre todo después de la incertidumbre cosechada con sus últimas producciones de superhéroes, algunas de ellas, películas del Universo de DC Comics que reportaron poca recaudación en taquilla, entre ellas, ‘La liga de la justicia’.

Thank you China, for the tremendous word-of-mouth 🙏 https://t.co/iSanF3Hsto

— James Wan (@creepypuppet) December 9, 2018