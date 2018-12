Así es la Vida Forbes de… Anuar Layon

FL: Algún fracaso del que hayas aprendido mucho…

AL: Todos. Cada fracaso es una oportunidad de vivir una experiencia nueva, cambiar y tener una perspectiva diferente. Sin el fracaso, no se renace. No entiendo por qué no nos enseñan que el fracaso es sumamente importante en la vida. Todo el tiempo le tenemos miedo, cuando deberíamos estar atentos para poder mejorar nuestras vidas.

FL: ¿A quién admiras?

AL: A muchísimas personas. Admiro a todas las personas que están en mi equipo; evidentemente, por eso están allí. Pero, si me voy para arriba, admiro a muchos diseñadores y personalidades de diferentes nacionalidades. Es complicado mencionar una sola persona; siempre trato de absorber lo mejor de cada uno de ellos.

FL: Resume tu filosofía de vida en una sola frase.

AL: No tengo un lema como tal, pero podría decir cuatro palabras importantes para mí: perseverancia, humildad, pasión y respeto.

FL: Una palabra que defina a México:

AL: Amor.

FL: La principal virtud y el defecto que caracterizan a un mexicano…

AL: La virtud sería el amor y la pasión con la que hacemos las cosas; somos entregados. El defecto es que, de manera particular, el mexicano se puede corromper.