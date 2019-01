Así es la Vida Forbes de… Manolo Caro

FL: ¿De dónde viene tu inspiración?

MC: De ver mucho cine, series; de escuchar música (de los 80), además de disfrutar de espectáculos como el ballet. Me gusta inspirarme en gente que respeto y hace cosas increíbles.

FL:¿Qué series ve Manolo Caro?

MC: Me gustan mucho series teen, como The O.C., pero también veo cosas de Netflix, como Dark. Disfruté mucho Big Little Lies, una de las series más entrañables que he visto.

FL: Lo que poca gente sabe de ti es…

MC: Que me gusta la música de banda. Aunque nací en Guadalajara, toda mi familia es de Sinaloa, por lo que me gusta escuchar música de viento.

FL: ¿Qué opinas de los reality shows?

MC: Es un género un poco absurdo. No podemos seguir encumbrando a gente que no se dedica a hacer nada.

FL: Para ti, ¿qué significa ser feliz?

MC: La plenitud, en todos los sentidos.