Así es ‘Misión rescate’, la película de los hermanos Russo para Netflix

Los hermanos Russo están listos para la llegada de su primera colaboración con Netflix. ‘Misión rescate’, protagonizada por Chris Hemsworth, se perfila como uno de los estrenos más fuertes de la compañía para el mes de abril.

Después del gran éxito que representaron sus películas para el Universo Cinematográfico de Marvel para los hermanos Antony y Joseph Russo, ahora se aventuran a contar otro tipo de historias, siendo ‘Misión rescate’ su creación original para el gigante del streamig que espera conquistar a sus suscriptores.

Escrita por Joe Russo, la nueva cinta nos traerá acción desmedida en este thriller de superación grabado en escenarios de la India y Tailandia con la dirección de Sam Hargrave. Nuevas imágenes han sido reveladas dejando ver a Chris Hemsworth como un valiente mercenario al interpretar al personaje de Tyler Rake.

‘Misión rescate’ nos llevará a la aventura que el protagonista emprende para rescatar al hijo de un criminal internacional que está tras las rejas. La misión no será fácil, ya que estará amenazado por narcotraficantes y contrabandistas de armas que lo mantendrán al filo de la muerte.

La cinta forma parte de los estrenos del próximo mes, llegando al catálogo el 24 de abril. Cada vez falta menos para comprobar el talento frente y detrás de cámaras de los involucrados en esta producción que nos traerá el nacimiento de un nuevo héroe.

Extraction is coming to @NetflixFilm April 24th… Starring @chrishemsworth, in an amazing performance. It’s also the directorial debut from the incredible #SamHargrave (who worked with us on all four Marvel films). Stay safe and healthy everyone! pic.twitter.com/3f8fYVKWfs

— Russo Brothers (@Russo_Brothers) March 30, 2020