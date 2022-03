Arte y sinergia femenina en Los Cabos

La edición 2022 de Woman Is Art ha sido una “declaración de intenciones” y un acercamiento al poder femenino a través del arte. Fue en el marco de esta iniciativa global de ME by Meliá que Fanel Reyes y Albertine Stahl unieron su talento para crear una obra de numerosas posibilidades estéticas.

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí

ME Cabo no sólo fungió como sede de este encuentro creativo, también se convirtió en objeto de inspiración. Los elementos femeninos de la arquitectura del resort (columnas y arcos de medio punto), así como el fascinante entorno, fueron abordados por las artistas en una instalación pictórica formada por nueve paneles. Cada lienzo es una pieza de arte en sí misma y, en conjunto, una obra con más de 70 variables de montaje.

El entorno y los elementos arquitectónicos femeninos de ME Cabo como inspiración

En tendencia

Día Internacional de la Mujer: 5 mexicanas que han destacado en las artes

“Es la primera vez que trabajamos juntas; recién nos acabamos de conocer. Pero, desde el inicio, tuvimos una gran conexión. Apoyarnos en nuestras experiencias, abrazar lo que nos rodea y ponerlo a funcionar entre sí, es una acción feminista. Como mujeres siempre buscamos la forma de encontrar una solución a todo lo que se nos presenta”.

Albertine Stahl muestra los detalles de uno de los lienzos que hoy forma parte de la colección permanente de ME Cabo

Así lo expresó Albertine Stahl, quien ha forjado una trayectoria internacional en las artes visuales orgullosa de ser salvadoreña. Sin embargo, reconoce que el recorrido ha sido complejo, pues a pesar de que en Latinoamérica se han dado algunos pasos en temas de género, los espacios dedicados a las expresiones artísticas aún son ocupados en su mayoría por hombres. “Eso me genera más ganas de seguir creando y hacerme de un camino en donde todavía hay muchas cosas que decir y mucho que trabajar”.

También te puede interesar:

Día Internacional de la Mujer 2022| ¿Qué te inspira a luchar día con día?

Un nuevo horizonte creativo para el arte

Fanel Reyes ahonda en la paleta de color

Fanel Reyes es ilustradora y heredó los conocimientos de un linaje de alfareros de su natal Oaxaca. En su perspectiva, la labor creativa de las mujeres tiene un gran sentido de empatía y disposición para abrir nuevos caminos por medio de los cuales podamos avanzar juntas.

Woman is Art es testimonio de ese empuje femenino en los hoteles ME. Desde las exposiciones y Bed Talks en ME Madrid, la colaboración de ME Dubai con Nat Bowen para presentar ‘Queen of Colour’, hasta la exposición fotográfica de Marta Lamovsek en ME Londres. Todos los eventos son muestra de que el arte gestado por mujeres se vive y trasciende.

Las artistas nos hicieron partícipes de la aplicación de láminas de oro que representan la luminosidad solar y creativa

Síguenos en:

Twitter

Facebook

Instagram