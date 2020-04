ASUS Republic of Gamers presenta laptops con doble pantalla

Republic of Gamers anunció el lanzamiento de su nueva línea de laptops gamers. Esta colección está conformada por seis equipos, encabezados por la Zephyrus Duo 15 y su pantalla táctil secundaria ROG ScreenPad Plus, junto con los renovados modelos Zephyrus S, M y G, los cuales son más portátiles y potentes.

Para aquellos que buscan la gloria en los esports, las laptops ROG Strix SCAR están diseñadas para la competencia de primer nivel con memorias gráficas RTX 2080 SUPER y paneles de 300 Hz. Los colores llamativos de la laptop ROG Strix G15 Electro Punk, y su paquete de accesorios a juego, abren nuevas posibilidades para la expresión personal.

Estas nuevas gaming de ASUS incorporan los procesadores Intel Core de décima generación con hasta ocho núcleos y dieciséis hilos, por lo que son perfectas para funcionar con altas cargas de trabajo como la creación de contenido en streaming mientras se juega.

También poseen una gama de GPUs de la serie GeForce RTX de NVIDIA, incluidas la RTX 2070 SUPER y la RTX 2080 SUPER de gama alta, equipadas con núcleos CUDA para sombreado programable, núcleos RT para trazado de rayos y núcleos tensoriales para funciones alimentadas por Inteligencia Artificial.

De esta nueva línea de Republic of Gamers sobresale su modelo insignia ROG Zephyrus Duo 15. Como es común encontrar jugadores utilizando múltiples pantallas para vigilar a sus streamers favoritos, investigar estrategias competitivas, chatear con amigos etc, este modelo integra una pantalla secundaria, el ROG ScreenPad Plus, para reunir todas estas funciones en un sólo dispositivo portátil

Para colocar una pantalla de 15.6 pulgadas y la nueva segunda pantalla en un chasis, la marca ubicó el teclado y el panel táctil en la parte delantera, poniendo el IPS ROG ScreenPad Plus 4K de 14.1 pulgadas sobre las teclas, pero debajo del panel principal. Así, cuando se abre la tapa, una bisagra inclina la pantalla secundaria hacia arriba en un ángulo de 13°. Esto da una mayor comodidad de visualización y fácil interacción.

El resto de los modelos de Republic of Gamers incorporan distintas características como: una pantalla expansiva de 17.3 pulgadas en el caso de la Zephyrus S17, o diseños más tradicionales para hacerlas más portátiles en el modelo S15.

También te puede interesar: Conoce el nuevo lanzamiento de Huawei: El P40 ya está aquí

Síguenos en:

Twitter

Facebook

Instagram

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí