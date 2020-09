Mustang Mach-E, el auto que inspira la creación de música electrónica

Hace algunos meses Ford presentó su nueva propuesta de auto eléctrico, el Mustang Mach-E, el cual tiene la característica única de contar con un sonido que recuerda una fantasía de ciencia ficción. Ese curioso elemento inspiró la creación de una canción de música electrónica.

Cuando los diseñadores de este nuevo auto de Ford estaban trabajando en el desarrollo del vehículo eléctrico buscaban que tuviera un elemento distintivo, que lo hiciera sobresalir en su segmento.

Eso los llevó a dotarlo de un sonido único, inspirado en el cine clásico de ciencia ficción de los años 80. Así, los diseñadores de sonido trabajaron con el estudio Ozone Sound para crear vibraciones electrónicas que se emiten tanto dentro del habitáculo como hacia el exterior del Mustang Mach-E, mientras dicho vehículo esté en movimiento.

Foto: Cortesía Ford México.

Ese aspecto único llamó la atención de Matthew Dear, reconocido artista de música electrónica de Detroit, Estados Unidos, quien encontró de esta forma inspiración para crear una canción. Dear utilizó los sonidos de los sintetizadores para desarrollar “New Breed”, un sorprendente arreglo electrónico que, sin duda, recuerda al auto de Ford.

“La idea de mezclar los sonidos del Mustang Mach-E fue muy interesante, porque siempre me he considerado un aficionado al sonido”, comentó Dear, a través de un comunicado. Esta no es la primera vez que un Mustang sirve de inspiración para crear grandes canciones en sus casi 60 años de vida.

En 1965, Chuck Berry lanzó “My Mustang Ford”; mientras que la banda británica T Rex incluyó el tema “Mustang Ford” en su álbum debut de 1968; hasta Katy Perry le ha cantado a este histórico auto.

La presencia de dicho vehículo, tan importante en la historia de la industria automotriz, ha trascendido a estos nuevos tiempos de aislamiento; por ello, Ford desarrolló recientemente fondos para las videollamadas, en los cuales puedes estar sentado en el interior de la cabina de un Mustang Mach-E, para darle más estilo a aquellas reuniones en video.

