Porsche te dice cómo pintar autos de carreras en lienzos

La cuarentena se alarga y las ideas de cosas por hacer en casa empiezan a terminarse. Por ello Porsche comparte algunos secretos sobre cómo pintar carros en lienzos de la mano de Tim Layzell, considerado el rey del arte pop, quien además tiene una larga trayectoria volcada hacia los autos de carreras clásicos.

Empieza fijándote en los detalles

El especialista, quien se ha convertir en uno de los personajes más buscados por los amantes de los carros que quieren tener una pintura sobre ellos, aconseja que si buscas crear líneas muy nítidas, los acrílicos son mejor para lograr este aspecto que los óleos. Los cuales además tardan más en secarse. “Si estás dibujando a partir de una fotografía, dibuja la imagen general muy ligeramente con un lápiz promedio HB y pasa tanto tiempo mirando la imagen como dibujándola, para que todo tenga sentido.”

Busca inspiración

Rara vez es fácil encontrar una imagen en particular tal como la quieres, incluso si lo haces, no suelen estar en el lugar ideal para tu obra. Así que, siempre que sea posible, no tengas miedo de usar un poco de licencia creativa. Eligen el mejor fondo del circuito de autos de carreras en cuestión y pon el carro justo en donde lo quieres tener.

Encuentra su estilo

Aunque puedas tener influencia de algún artista en particular, al cual admires, es importante que encuentres tu propio estilo. Eso es algo que solo llega con tiempo y práctica. Te sugiero -dice Layzell- que pintes un periodo que te apasione: es la clásica idea de hacer lo que amas y amar lo que haces. Al final, cuando a uno le apasiona su trabajo, lo acaba plasmando.

Consejos generales

Junto con los humanos y los animales, los autos de carreras son, probablemente, los objetos más difíciles que puedes dibujar, especialmente cuando están en movimiento, así que no seas demasiado duro contigo. Si te sale bien, es un gran logro, pero no siempre será así, cuando eso sucede simplemente muévete a una parte diferente de la imagen o incluso cambia de tema.

Con estos consejos de este especialista como cómo pintar autos de carreras, podrás seguir cultivando tu pasión por el deporte motor y dejar salir al artista que llevas dentro.

