Donda: Así es el auto que Kanye West tiene entre manos

Kanye West sabe moverse en el mundo empresarial. No solo es un reconocido rapero, también ha incursionado en el mundo de la moda y ahora busca hacerlo en la tecnología con su compañía que lleva el nombre de su madre y el de su décimo álbum de estudio lanzado en 2021: Donda. West busca consolidarse en el mundo automotriz con un auto nombrado: Donda Foam Vehicle.

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí

Hasta el momento solo se sabe de Donda por una publicación de la marca global de medios de moda y estilo Highsnobiety, en su cuenta de Instagram; así como la cuenta de Twitter Photos Of Ye.

En una imagen de Ye, apodo de Kanye West, se puede apreciar los primeros detalles de lo que se espera será su coche Donda.

Aunque aún hay mucha suspicacia alrededor de la nueva apuesta de Kanye West y hay incluso quienes piensan que puede tratarse más bien de una estrategia de marketing, el boceto de Donda fue mostrado con el lema “conceptualizado, diseñado y manufacturado en los Estados Unidos, amén”.

Official statement from @DONDA regarding Steven Smith being appointed as Head of DONDA Industrial Design. pic.twitter.com/YjspgdATmd