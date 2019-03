El nuevo avance de la película más esperada del año: ‘Avengers: Endgame’, llegó sin previo aviso. Ya se sospechaba que la franquicia del universo cinematográfico de Marvel lo haría así, sin decir nada. Ello con el fin de dar la sorpresa e impactar al mundo.

Muchos fans aún siguen procesando la última película del UCM, ‘Capitana Marvel’, cuando llega este espectacular trailer de poco más de dos minutos. En él, los superhéroes sobrevivientes a la depuración de Thanos se reúnen con un claro objetivo: salvar al universo.

Y vaya que es sorprendente. Personajes que creíamos muertos reaparecen para formar un equipo como nunca al que se suma la superheroína que sigue conquistando la taquilla.

Here's your first look at the new poster for Marvel Studios’ #AvengersEndgame. See it in theaters April 26. pic.twitter.com/pNXSy0x8lI

— The Avengers (@Avengers) March 14, 2019