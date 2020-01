Balenciaga se une a la lucha contra los incendios en Australia

Las 12 marcas de lujo de Grupo Kering se han unido a la lucha por mitigar los efectos de los incendios masivos que sofocan a Australia. Por ello, el conglomerado, cuyas firmas incluyen a Gucci, St. Laurent y Alexander McQueen, entre otras, anunció un donativo de 685 mil dólares estadounidenses a distintas fundaciones. Y la casa de moda Balenciaga, parte del grupo, ha sumado al apoyo una iniciativa adicional.

In response to the bushfire crisis in Australia, the Kering family of brands is coming together to support the efforts of the Australian people to fight the wildfires. #Australia pic.twitter.com/XSwvIa6h89

— Kering (@KeringGroup) January 8, 2020