‘Becoming’, el emotivo documental de Michelle Obama para Netflix

Los Obama reaparecen en Netflix. ‘Becoming’, el documental que narra la mirada mas íntima de la vida de Michelle Obama durante la gira que emprendió, tiempo después de la publicación de sus memorias, llegará al catálogo de la compañía próximamente.

En un anuncio inesperado, Netflix compartió un avance de esta producción, así como su fecha de estreno contemplada para el próximo 6 de mayo. El documental forma parte del acuerdo entre Higher Ground, la productora de los Obama y Netflix.

La primera colaboración fue ‘American Factory’, la cual resultó ser un exitoso documental que logró ganar la categoría a Mejor Documental en los pasados premios Oscar. Con la llegada próxima de ‘Becoming’, se espera que supere al documental anterior.

La incondicional compañera de Barack Obama, emprende una gira por 34 ciudades después de consolidar sus memorias en el libro que lleva el mismo nombre del documental.

En esta ocasión, la producción dirigida por Nadia Hallgren, se centra en una de las figuras femeninas más representativas del mundo de la política, quien se ha convertido en un ejemplo e inspiración para muchos: Michelle Obama.

La producción se convierte en un viaje introspectivo que sigue a Michelle Obama después de un momento donde tanto su vida, como su país, pasaban por un profundo cambio.

Emocionada, Michelle compartió un emotivo mensaje con el anuncio de la llegada de ‘Becoming’, en él, comenta que durante su gira pudo conectarse con personas de distintas partes del mundo a través de sus historias con alegrías, preocupaciones y sueños.

Recordó que, aunque el mundo atraviesa por momentos difíciles debido a la contingencia del Covid- 19, “es el momento de reconsiderar nuestras prioridades y encontrar formas de rehacer mejor el mundo a imagen de nuestras esperanzas”, se lee en el comunicado.

Detrás de ‘Becoming’, se encuentra el talento y dirección de Nadia Hallgren, quien logró plasmar lo que Michelle Obama representa para muchos, una mujer fuerte, inteligente, que escucha y está dispuesta a ayudar a los demás.

I’m excited to share that on May 6, @Netflix will release BECOMING, a documentary directed by Nadia Hallgren that shares the stories of the amazing people I met after the release of my memoir. During this difficult time, I hope you’ll find some inspiration and joy in this film. pic.twitter.com/fqsIbhXYeL

— Michelle Obama (@MichelleObama) April 27, 2020