Breathless Riviera Cancún festeja aniversario de la mano de la moda

Una de las actividades por las que Breathless Riviera Cancún optó para festejar su segundo aniversario fue un desfile de moda al interior del resort, evento en el que participaron 11 reconocidas marcas mexicanas, entre ellas Pineda Covalin.

En solo dos años, Breathless Riviera Cancún ha logrado posicionar su concepto “Unlimited Luxury”, el cual se vive desde el momento que uno llega a la propiedad. Implica lujo ilimitado, en toda la extensión de la palabra.

Es un resort donde los huéspedes no tienen que pensar en cuestiones como el color de un brazalete (no existen), propinas (ya están incluídas, así como los impuestos), diversión (hay actividades cada hora a lo largo del día en algún lugar de la propiedad, incluyendo actividades acuáticas) o reservaciones en restaurantes (no son necesarias en ninguno de sus 10 restaurantes).

Tampoco lo es preocuparse por los costos de las bebidas alcohólicas (ya están incluídas, con licores de primer nivel, de forma ilimitada, en todos sus restaurantes, bares y albercas), uso del minibar (se puede consumir todo lo que el huésped encuentre en su interior, y se reabastece todos los días), entretenimiento (hay shows cada noche, así como fiestas temáticas), acceso a internet (incluido dentro y fuera de las habitaciones), entre otras características.

Cabe señalar que la propiedad cuenta con un buffet abierto las 24 horas, mismo horario que mantiene el room service (que también está incluido en las tarifas del resort). También tiene su propia disco, cancha de tenis, un gimnasio y un spa de talla mundial (cuyos servicios generan cargos adicionales).

Algo que es imposible perder de vista es el color morado en la decoración a lo largo y ancho de un resort que invita a sumarse a la experiencia Breathless Riviera Cancún.

En resumen, en lo único que hay que pensar una vez que se llega a Breathless Riviera Cancún es en planear lo que se desea hacer a lo largo del día -y de la noche-, aunque también se puede optar por ser espontáneo y dejarse sorprender por sus albercas, por sus espacios, por su diseño, por sus centros de consumo, por su energía y, desde luego, por el buen servicio que uno espera en un resort de su tipo.

Hay que tomar en cuenta que si bien es un lugar que brinda un escape lleno de emociones, también se puede encontrar tranquilidad si el huésped así lo desea, ya sea en la playa o en las cómodas habitaciones de la propiedad, algunas de las cuales cuentan con su propio jacuzzi.

Además de Pineda Covalin, el desfile de moda en torno al segundo aniversario del resort contó con la presencia de:

Monserrat Boliver

Sarah Bustani

Herson Canseco

Sixto Cuevas

Ernesto Hernández

Aline Moreno

Mildred Rubin

Eder Sotelo

Víctor & Jesse

Cloe by Sexto Sentido

El fin de semana de actividades, con el hashtag #AllPurpleAllWeekend, también incluyó una fiesta con un concierto privado (huéspedes del hotel e invitados especiales) a cargo de Mercurio y Playa Limbo, además de una pool party.

