Britney Spears anuncia nueva residencia en Las Vegas

Britney Spears lanzará “Britney: Domination”, su nueva y espectacular residencia en el Park Theater del nuevo Park MGM Resort en febrero del próximo año.

“Estoy muy emocionada de regresar a mi segundo hogar: ¡Las Vegas!”, dijo Britney, y agregó: “Estoy trabajando en un show totalmente nuevo y estoy muy emocionada por que todos mis fans lo vean. Será muy divertido estar de vuelta en el escenario y ya no puedo esperar para cantar en el Park Theater.”

Excited to be returning to Vegas in February 2019 at the @ParkTheaterLV with a brand new show!!! Tickets go on sale Friday, October 26th, and fans on my mailing list will have access to an exclusive pre-sale at 10am PT tomorrow! #BritneyDomination https://t.co/bZusGFxVMb pic.twitter.com/Bzgc22vsNS

— Britney Spears (@britneyspears) October 19, 2018