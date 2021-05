Qué bueno que sucedan este tipo de cosas, porque cuando Anderson Paak sonó como telonero de la gira europea de Bruno Mars 24K Magic World Tour, nadie pensaría que cuatro años después, con un hit y la promesa de un álbum completo, juntos comenzarían la aventura musical de sus vidas como Silk Sonic.

Exacto, Silk Sonic se trata de la unión de dos artistas enormes como Bruno Mars y Anderson Paak, con la mano ‘macabra’ de Bootsy Collins, quien así los bautizó luego de escuchar los temas que ‘bajo 7 llaves’ prometen ser él lanzamiento musical de 2021.

En una entrevista para Apple Music, el dúo reconoce que su química fue inmediata, “no teníamos ni idea de cómo los llamaríamos, incluso pensamos los nombres más locos como RoboCop Funk, The Conquistadors (así medio español), The Atlantic Stars y hasta The Lava Lamps”.

Pero la unión de estos dos fenómenos es algo que sin duda, desencadenó en sus propias carreras como una natural consecuencia de sus trabajos anteriores.

Bruno Mars, al que algunos quieren tildar como el nuevo Michael Jackson, tal vez sea mucho más que el propio cantante de Billie Jean, pero ese es debate de otro artículo.

Mars, menos conocido como Peter Gene Hernández, nació y creció en Hawaii y comenzó a darse a conocer en 2009 con hits melódicos y softpop para la radio como Nothing on You con BoB, por ejemplo.

Fue en 2014, donde luego de componer Uptown Funk con Mark Ronson en la producción, es donde Mars revela su faceta retrofunk con el hit Uptown Funk, que en la misma entrevista para el servicio de streaming de Cupertino reconoce que “no fue lo mismo hacer ‘Uptown Funk’ desde el piano e imaginando todos los otros elementos, que hacer ‘Leave the Door Open’ con Andy (por Paak)”.

Por lo tanto, luego de vender 130 millones de discos mundialmente y haberse ganado el galardón del artista más vendedor de todos los tiempos, Bruno Mars tiene todo por delante ya que en la actualidad alcanza los 36 años de edad.

Bruno Mars y Anderson Paak: glamour, lujo y el Motown Sound

Brandon Paak Anderson, solo conocido como Anderson Paak, no tiene una trayectoria tan extensa como la de Mars, pero sí un año menos.

Multinstrumentista, principalmente baterista, pero también rapper, cantante y productor musical, comenzó a ganar visibilidad con su segundo álbum Malibú, y el single bailable ‘Am I Wrong‘, producido por Pomo, el productor canadiense a quien también se le adjudica ‘Dang’ de Mac Miller con el propio Paak en el coro de la canción.

Anderson Paak “Am I Wrong” en vivo.

La incipiente notoriedad de Paak y la calidad de su trabajo lo hizo colocar el single ‘Til It´s Over’ para un comercial del Apple HomePod, dirigido por Spike Jonze; tema que también fue seleccionado para el video juego de 2018, Forza Horizon 4.

Producido nuevamente por Pomo, abordo de un neofunk, bailable, pero principalmente dotado de una calidad especial, colabora con Kendrick Lamar en ‘Tints’ cuyo clip incluye cameos de la realeza del hip hop, como Dr Dre, por ejemplo.

Así fue como Paak llega de telonero de Mars y el resto es la historia que hoy escriben, sumando sus kilos de talento y glamour, para una nueva aventura musical que promete lejanos horizontes.

En la mencionada entrevista, Mars y Paak reconocen una química inmediata desde la primera vez, y esa riqueza se traduce en un primer hit como ‘Leave the Door Open’ que ostenta una sucesión de 25 acordes.

Unidos por la tácita pasión del sonido Motown de los ’70, de artistas como Temptations y Teddy Pendergrass con toques de Earth Wind & Fire y Parliament Funkadelic; Silk Sonic propone talento y diversión e imagen y buena música, en dosis encantadoramente proporcionales.

“Cuando teníamos la estructura de Leave the Door Open, Andy (por Paak) vino y grabó la base de batería en una sola toma al igual que el resto de nosotros”, reconoce Mars, sobre el espíritu de Silk Sonic y su clásica referencia a los artistas de los ’70 que grababan juntos para no perder la mística.

El punto es que la expectativa que han generado estos artistas y su nuevo proyecto desde su magistral aparición en la 63ª entrega de los premios Grammy de este año con claro tributo a Little Richard, ha trascendido las barreras de la música y también los ha catapultado como íconos de la moda.

Anderson Paak desde hace dos años captó la mirada de Grupo Kering, donde su marca Gucci ha reflejado varios outfits que incluso el propio artista agradeció a Alessandro Michelle, tras alcanzar el número uno de Billboard con Silk Sonic.

Por su parte, Bruno Mars, acaba de lanzar su alter ego fashionista como Ricky Regal, en una colección cápsula de ese nombre que en la versión de estudio de Leave the Door Open los refleja enfundados en la nueva iteración del cocodrilo francés.

Sin duda Silk Sonic, en la piel de los talentosos Bruno Mars y Anderson Paak, es una unión musical de la que pronto tendremos novedades.

Foto Lacoste.

Foto Lacoste.

Foto Lacoste.

Por lo pronto, les presentamos una lista de Spotify con varios éxitos de los dos artistas para palpitar lo que se viene: un mundo singular, de moda, talento y la mejor música.

