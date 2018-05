Buchanan’s y Diego Boneta se anticipan al Día del Padre

El próximo 17 de junio será el Día del Padre y Buchanan´s quiere adelantarse a la celebración. Por ello, este año el whisky contó con la ayuda del actor Diego Boneta para llevar a cabo una campaña especial con el lema #EsMiTurnoPapá, que busca devolver a los padres un homenaje por todo lo que entregan a sus hijos.

Esta campaña de Buchanan’s 18 Special Reserve quiere inspirar a los mexicanos a celebrar junto a sus papás. Por ello, en un acto privado donde estuvo presente el actor mexicano junto a, Lauro González, su padre, Boneta lo definió como su mejor amigo y mayor apoyo:” por eso es mi turno, papá, de hacer por ti un poco de lo que tú has hecho por mí y demostrarte el gran valor del legado que me has dejado”.

En un recital de piano los presentes observaron como Diego Boneta llevó a Lauro a las lágrimas al interpretar My Way, de Frank Sinatra, una canción muy especial para el papá del actor, ya que era su padre, el abuelo de Diego, quien le cantaba esa canción. “Esta canción me lleva atrás, a mi infancia con mi papá. Era el tema preferido de él. Que ahora Diego lo esté tomando como un tema suyo, me llena de sentimientos y nostalgia”.

Esas canciones que su papá conoció en su infancia y que más tarde éste le enseño al actor, fue lo que le despertó en su interior el interés por su profesión actual, sin imaginar que hoy en día Boneta sería uno de los actores de moda en el panorama internacional.

PUBLICIDAD

Después del acto, Forbes Life tuvo la oportunidad de estar presente en la cena que Buchanan’s y Diego Boneta hicieron para homenajear a Lauro González, la cual estuvo a cargo del chef Jair Tellez, del restaurante Mesa B. “Ojalá cuando yo sea padre puede ser un papá tan fregón como tú”, dijo Boneta a su papá en el marco del inicio de una campaña de la marca escocesa que representa el inició de actividades que Buchanan’s llevará a cabo en torno al Día del Padre.

Lee también: Jan Hendrix impregna de arte una edición especial de Buchanan´s

Síguenos en:

Twitter

Facebook

Instagram

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí