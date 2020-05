Call of Duty: WWII ya está disponible para su descarga gratuita

Una más de las sorpresas para los gamers que trae esta cuarentena es la noticia que dio PlayStation a través de sus redes sociales, donde señaló que Call of Duty: WWII ya es parte de la lista de los juegos mensuales de junio que estarán disponibles para su descarga gratuita.

Este es uno de los videojuegos más exitosos, tanto en ventas, como en número de seguidores en las distintas versiones del videojuego. La versión que se encuentra actualmente gratuita es la que se ambientó en la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que con el paso de las distintas versiones de este videojuego, se han ido modificando los escenarios, pasando incluso por momentos relacionados con la Guerra Fría.

Call of Duty: WWII fue lanzado en año 2017, la franquicia regresó a la Segunda Guerra Mundial, y con ello a sus raíces. Esta entrega de la saga aterriza en Normandia el día D, y combate por toda Europa. Su ambientación se encuentran entre 1944 y 1945, en un enfrentamiento entre la ocupación francesa y belga.

Miembros de PS Plus: Call of Duty: WWII hará parte de la lista de juegos mensuales para junio, y estará disponible para descargar desde el 26 de mayo. Compartiremos más detalles de nuestra lista mensual esta semana. ¡Disfruten! pic.twitter.com/MSTdZ9Pofl — PlayStation Latam (@PlayStation_LA) May 25, 2020

En Metacritics tiene una calificación de 73, gracias a que sumerge a los jugadores en vertiginosos combates terrestres en emblemáticos lugares del conflicto armado, que tienen lugar a mediados del siglo XX. Esto también le permite a los gamers interactuar de nuevas formas con el resto de jugadores.

También te puede interesar: ASUS Republic of Gamers presenta laptops con doble pantalla

En el “Modo Guerra”, los gamers deben trabajar en equipo para derrotar al enemigo. Por su parte, las “Divisiones”, permiten elegir entre cinco emblemáticos grupos, cada uno con su instrucción básica, entrenamiento y habilidades con armas específicas. También hay un modo Zombie.

Lo mejor de esta noticia es que no tienes que esperar hasta junio, quienes poseen la membresía PlayStation Plus pueden descargar desde ahora Call of Duty: WWII en su consola de Sony desde este 26 de mayo.

