Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí

La naturaleza fue generosa con Carmel Valley Ranch, un reino de hospitalidad con el sello Hyatt, enclavado en California, Estados Unidos, el cual alimenta su espíritu indómito con la llegada de una nueva division de experiencias ecuestres de la mano de cinco caballos: Valentina, Bella, Diva, Vincenzo y Geronimo.

Al frente de este programa de experiencias, que forma parte de Play for All Ages, está Robert G. Magnelli, Ph.D., mejor conocido como “The Horseman”, especialista en aprendizaje ecuestre asistido y psicología.

Foto, ©Carmel Valley Ranch/Stephanie Russo.

También te puede interesar:

5 beneficios del mindfulness que te harán amar esta práctica ancestral



Mr. C Beverly Hills: glamour atemporal en Los Ángeles, California

Sólo el entorno privilegiado de Carmel Valley Ranch podría propiciar estos encuentros inolvidables que, bajo la mirada del experto, fortalecen tanto la seguridad personal como las conexiones humanas, entre otros beneficios reportados por los especialistas.

Foto, ©Carmel Valley Ranch/Stephanie Russo.

Valentina, Bella, Diva, Vincenzo y Geronimo son los nombres de los nuevos habitantes de Carmel Valley Ranch, su llegada marca el surgimiento de una división de experiencias ecuestres en la propiedad.

El programa incluye cinco actividades a realizar en familia. Entre ellas, destacan Getting to Know our Herd, en la que se interactúa directamente con cada uno de los caballos; Growing Awareness, que propicia la mejora del bienestar físico y emocional a través del aprendizaje asistido; y Equines and Wine, que induce a una relajación máxima, al propiciar una interacción significativa con los equinos, acompañada por una copa de vino.

Foto. ©Carmel Valley Ranch/Stephanie Russo.

Estas experiencias se suman a un menú de actividades al aire libre, en el cual, además de las actividades descritas, se puede elegir entre múltiples opciones, como recolectar flores de lavanda o conocer de cerca el mundo

de la apicultura.

Texto originalmente publicado en la edición print de Forbes México. Julio 2021.

Lee también: Datos curiosos acerca de las abejas y por qué es tan importante cuidarlas

Síguenos en:

Twitter

Facebook

Instagram