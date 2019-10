Celebra los 25 años de ‘Friends’ en Las Vegas

Con motivo de la celebración del 25 aniversario de la serie Friends, Las Vegas cocina una serie de experiencias inolvidables de la mano de Warner Bros Television Group y AT&T y MGM Resorts International. Todo con el objetivo de que los fans vivan una experiencia inolvidable.

Si eres fan de la serie recordarás que en la quinta y sexta temporada de Friends los personajes fueron a Las Vegas a visitar a Joey, quien estaba grabando una película. Sin embargo, algo más sucedió que provocó que no pudieran dejar atrás todo lo que pasó en Las Vegas.

Ahora, los visitantes pueden revivir algunos de los momentos que pasaron sus personajes favoritos en este lugar en los siguientes escenarios.

Las Fuentes del Bellagio

El 18 de octubre, las Fuentes del Bellagio presentarán un nuevo show con la famosa canción de Friends, “I’ll Be There for You”. Creado por WET Design, el espectáculo debutará al atardecer del viernes y seguirá durante todo el fin de semana. También podrás tomarte una foto con el ‘sofá Central Perk’, que estará frente a las fuentes.

The Rembrandts

The Rembrandts presentará un exclusivo set en vivo en The Park, el distrito de entretenimiento y cena al aire libre ubicado junto a New York-New York. Famoso por su tema icónico, el dúo musical estará disponible para interpretar sus éxitos y otras canciones relacionadas con Friends.

Central Perk LEGO®

Con casi 200 metros cuadrados, esta recreación de uno de los conjuntos característicos de la serie se exhibirá exclusivamente en New York-New York. Construido con 900,000 ladrillos de LEGO durante un período de cuatro meses, esta recreación a tamaño real del aclamado artista Nathan Sawaya presenta desde el icónico sofá hasta el último tablero de menú.

Estas y otras actividades podrás disfrutar en Las Vegas para celebrar el aniversario de tu serie favorita. No pierdas la oportunidad, toma un vuelo y disfruta del show.

Te puede interesar: Ralph Lauren lanza colección inspirada en ‘Friends’

Síguenos en:

Twitter

Facebook

Instagram

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí