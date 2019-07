Celebramos los 76 años de Mick Jagger con una lista al estilo Forbes Life

Día de festejo para los amantes de la banda con más rock del mundo: Mick Jagger de los Rolling Stones, nacía un día como hoy, en 1943.

Así es que el cantante británico cumple 76 años, y lo hace en plena vigencia: actualmente se encuentra de gira junto a los Rolling Stones por Estados Unidos, repasando las grandes canciones de su catálogo.

Con una inmensa actividad de 23 álbumes de estudio más su trabajo solista que incluso lo ha llevado a trabajar con David Bowie, el vocalista volvió al ruedo más renovado que nunca, tras someterse a una cirugía cardiaca, que lo obligó a posponer fechas de su actual “No Filter” tour.

Pero ya está de regreso, tal cual cuenta en su Twitter.

