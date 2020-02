Cinco estrenos de Netflix para devorar el fin de semana

Nuevo contenido llega cada semana para conquistar a los usuarios de Netflix. Series y películas originales de la compañía arriban al catálogo desde distintos países para posicionarse entre las más populares.

Entre tantos estrenos resulta complicado prestar atención a todos y cada uno de ellos, por tal motivo nos hemos dado a la tarea de reunir aquellos que, por sus historias, prometen tenernos pegados a nuestros dispositivos.

También puedes leer: ‘Chicas pesadas’ abandona por tiempo indefinido el catálogo de Netflix

Cada uno de estos estrenos nos brinda la oportunidad de devorarlos el fin de semana. No pierdas la pista de cada uno de ellos.

Esta mierda me supera

Del creador de ‘The end of the f***ing world’ llega esta nueva serie juvenil que promete seguir el hilo de exitosas series pensadas para los más jóvenes. Esta producción es una adaptación de la novela gráfica del mismo nombre de Charles Forsman. La trama gira en torno a Sydney, la cual tiene un extraño poder paranormal que hace que la gente que quiere tenga dolor. ‘Esta mierda me supera’ sigue la tendencia de la compañía al realizar mini series, en este caso, son sólo ocho episodios de 30 minutos cada uno.

Altered carbon – Segunda temporada

Ocho nuevos episodios se hacen presentes en la nueva aventura de Takeshi Kovacs, el soldado interestelar que ahora tiene una nueva identidad. Su misión continúa: encontrar el amor perdido. Para conseguir este objetivo el protagonista viajará de planeta en planeta sin resultados para regresar a su mundo natal donde buscará resolver una serie de asesinatos. Anthony Mackie se incorpora a la segunda entrega para dar vida al personaje central.

Seguidores

Esta serie dramática es la primera dirigida por la fotógrafa Mika NInagawa, conocida por crear mundos llenos de colorido. La historia nos muestra a la vibrante ciudad de Tokio en el mundo de la moda donde la protagonista tiene un golpe de suerte sumándole miles de seguidores en su cuenta de Instagram después de un desafortunado suceso en su trabajo.

Desenfrenadas

La más reciente producción original mexicana llega al catálogo con ‘Desenfrenadas’. La serie muestra a un grupo de mujeres que, cansadas de su situación, emprenden un viaje sin saber que éste las sorprenderá de muchas maneras. “Para encontrarse, hay que perderse”, se lee en la descripción de la serie.

Violet y Finch

No todo son series en Netflx. ‘Violet y Finch’ es una película que nos trae una historia de amor pero con los claroscuros que plantea el tema de las enfermedades mentales. La protagonista, interpretada por Elle Fanning, sufre de una fuerte depresión después de la muerte de su hermana, lo que ocasiona que su vida ya no sea igual. En el camino de superar su depresión conoce a Finch, quien la empuja a superarla.

Te puede interesar: Estas son las series y películas que dejan Netflix en marzo



Síguenos en:

Twitter

Facebook

Instagram

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí