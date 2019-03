La tercera edición de ‘Club Sibarita’ dejó un grato sabor de boca tanto en los asistentes como en los organizadores. El motivo: las memorables propuestas culinarias que 45 chefs compartieron en tres días de actividades. Cada momento fue propicio para que los apasionados de la cocina fusionaran técnicas, aprendizajes, sabores auténticos e ingredientes locales.

Profesionales consolidados y jóvenes promesas elevaron el arte culinario a su máxima expresión con la contribución de cocineras tradicionales de Yucatán. Así ‘Club Sibarita’ cumplió su misión: impulsar a escala internacional la alta gastronomía regional. Además de afirmar la posición de la península yucateca como uno de los principales destinos culinarios de México al tiempo de activar la economía del estado.

Esto a través de experiencias que no sólo se incrementaron en número, también en calidad. Las comidas ‘Chefs and Friends’, ‘Mujeres en la Cocina’, la ‘Experiencia Sibarita Bohemia en Valladolid’, la cena de gala ‘The art of fine dining’ y la conferencia magistral impartida por los hermanos Rivera Río de Koli, fueron claro ejemplo de ello.

Para cerrar con broche de oro

En el marco de clausura del festival, Eduardo Torres fue galardonado con el premio al ‘Mejor Plato en el ‘Taste The Best’. El chef del hotel Nizuc Cancún conquistó los paladares de los asistentes con un Rack de cordero en salsa de cerveza oscura Bohemia, puré de papa con chile Xcatic, frescos de aguacate, rábano, chile serrano, cebolla y cilantro criollo.

El epítome de ‘Club Sibarita’ en el que cenas maridaje, catas, workshops, muestras culinarias y degustaciones de platillos de otras regiones de México, fueron parte de una convivencia pensada en generar emociones en los tres mil foodies que se dieron cita en la ciudad de Mérida.

