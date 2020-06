Olivier Deboise es el chef Ejecutivo de One&Only Mandarina

La búsqueda permanente de generar un diálogo gastronómico a través del profundo conocimiento de los ingredientes locales y una filosofía holística ha llevado a Olivier Deboise a lo que, en sus propias palabras, considera la consolidación de su carrera: ocupar la posición de chef Ejecutivo en One&Only Mandarina.

La primicia concedida a Forbes Life por el resort que anticipa un nuevo referente de lujo en la Riviera Nayarit, viene acompañada de una apetitosa charla que revela lo que para el chef Olivier significa crear las experiencias sensoriales que tendrán lugar en los escenarios más fascinantes de Mandarina.

El entorno le es familiar. A los recuerdos de infancia, se suman memorias en diferentes etapas de su vida que le permitieron conocer terruños cercanos y establecer una fuerte conexión con ellos. “Fue en esta región donde tuve mi primera hoja en blanco para comenzar a proponer gastronómicamente”, relata Olivier agradecido de regresar a estas latitudes.

Inspirado en la diversidad y bondades de los ecosistemas que convergen en One & Only Mandarina, el chef acentúa su empeño por afianzar una cocina sincera, espontánea y sustentable. Entendiendo que este último concepto se logra no sólo yendo al origen, sino integrando todos medios para preservar su continuidad.

De ahí la relevancia de hacer comunidad y mantener una relación de sincera gratitud con quienes pescan, cosechan y elaboran los productos que habrán de formar parte de propuestas gastronómicas “capaces de provocar emociones que se queden marcadas en el corazón”.

Los paisajes One & Only Mandarina jugarán un papel vital en este cometido. El chef Olivier desafía a imaginar un día de campo íntimo en el valle tras un juego de polo; a cenar entre la densidad de la selva o junto a la playa. O quizá, admirar la profunda belleza del Pacífico mexicano desde un acantilado con una copa de vino intervenido artesanalmente.

En conjunto, brindar la posibilidad de restablecer el equilibro individual después de los tiempos adversos que ha experimentado la humanidad. Y que, en la perspectiva del chef Olivier, es propicia para valorar la vida y replantear lo que hacemos por el planeta.

Olivier Deboise ha construido con esfuerzo una sólida trayectoria gastronómica. Graduado de Lycée Notre Dame du Roc, comenzó su desarrollo profesional en las cocinas más prestigiosas de Francia, como la del hotel Barrière Le Royal Deauville en Normandía. En México, Relais & Chateux Imanta Resort en Punta de Mita, J&G Grill de Jean Georges Vongerichten en The St-Regis Mexico City, y más recientemente, Áperi en San Miguel de Allende, dan testimonio de su ética y liderazgo natural.

En One&Only Mandarina, el chef Olivier, además de diseñar los menús para el servicio a la habitación y restaurantes, supervisará las operaciones culinarias diarias de toda la oferta de alimentos que tendrá el resort de ultralujo que abrirá sus puertas en noviembre de 2020.

