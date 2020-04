View this post on Instagram

En otro episiodio de los SÚPER BOWLS de Mariana 😍😍😍😍😍😍😍 -Atún sellado sazonado con unas gotitas de soya reducida en sodio y siracha. -Champiñón y calabacita guisados con sal, pimienta, ajo en polvo -Espinaca, lechuga, pimiento, jitomate, pepino -Aguacate -Almendra fileteada -Queso feta Todo aderezado con vinagre balsámico y jugo de limón 🤩🤩🤩