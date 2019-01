Cómo empacar con la técnica de Marie Kondo

A ordenar todo con Marie Kondo se ha vuelto en las últimas semanas, una de las producciones de Netflix con mayor popularidad entre los usuarios de la plataforma de streaming. No podrás negarlo: después de ver varios episodios de la serie cualquiera puede adoptar ciertas técnicas para arreglar su habitación, sala o incluso el escritorio de la oficina.

La técnica de Maire Kondo se basa en 5 principios simples. Ellos abordan cómo elegir los artículos que queremos conservar y que necesitamos. También establece la forma ideal en que deberíamos guardarlos.

En realidad es un proceso sencillo que podemos adoptar en todos nuestros espacios para mejorar diversos aspectos de nuestra vida. Por ello, te compartimos algunos consejos que el equipo de Skyscanner, el metabuscador de viajes, puso en práctica para comprobar si las enseñanzas de la gurú del orden aplican al empacar.

1. Saca toda la ropa

Antes de abrir la maleta y guardar todo lo que pensamos que usaremos en nuestras vacaciones, es necesario sacar todas las prendas, zapatos y accesorios que podríamos usar durante el viaje. El primer paso es apilarlo todo en nuestra cama o sillón con el objetivo de tener un panorama global de toda la ropa y artículos que podríamos necesitar.

2. Decide qué llevarás

El segundo paso es comenzar a pensar en los looks del viaje. Toma en cuenta la ropa, así como los accesorios y zapatos —y no olvides considerar los factores como el clima o las actividades por realizar-. En este punto empezarás a tener dudas respecto de algunas de las prendas que consideraste como opciones para el viaje. El mejor consejo es… ¡si lo piensas dos veces, no lo empaques!

3. Lleva sólo prendas básicas

Muchas veces al empacar llevamos prendas voluminosas o accesorios estorbosos. Cuando se trata de viajar, lo mejor es utilizar prendas básicas que se puedan doblar de forma sencilla y que no ocupen tanto espacio. Llevar este tipo de prendas te permitirá hacer más combinaciones y no perder valioso tiempo de tus vacaciones.

4. Dobla como Marie Kondo

Una vez que hayas armado los looks y descartado la ropa que no usarás, es momento de doblarlo. Para ello, debes usar la técnica Konmari: en vez de apilar las prendas de forma horizontal en tu maleta, lo más recomendable es hacerlo de forma vertical. Si ya viste la serie de Marie Kondo, entenderás el concepto, sino lo has hecho aún te la recomendamos para entenderlo al cien. También puedes ver el siguiente tutorial:



Lo más recomendable al empacar es designar un espacio exclusivo por categoría de prenda. Ello incluye tops, bottoms y undies, ésta última, la puedes dejar al final ya que ocupa un espacio mínimo. Al empacar camisas, chamarras o vestidos, lo más recomendable es colocarlos en la parte superior de la maleta. Al estar encima de las demás prendas evitarás que se arruguen de más.

5. Komono

Marie Kondo se basa en el concepto de Komono cuando se trata de organizar artículos pequeños. Muchas veces guardamos entre la ropa objetos pequeños como cargadores, artículos de baño, maquillaje y otros accesorios para que no se dañen. Sin embargo, esto puede ser desastroso.

Para evitar accidentes designa un espacio especial al interior de la maleta utilizando pequeños organizadores. Deben ser hechos de material flexible en donde se puedan guardar todos los artículos pequeños o frágiles.

