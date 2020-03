View this post on Instagram

Te contamos en nuestro blog cómo potenciar tu sistema inmune. Comer sano, hacer ejercicio y dormir bien son los primeros pasos para protegerte de enfermedades. Sigue estas simples recomendaciones de nuestros expertos en nutrición para darle a tu cuerpo las armas para defenderte contra enfermedades y siéntete mejor que nunca. Todos contra el COVID-19. (link in bio) #MundoYEMA