Tener a disposición cortes de carne de calidad premium no tiene ninguna trascendencia si estos no se cocinan de la forma correcta. Ello porque al no ser bien preparados pierden sus sabores y nutrientes, provocando que la inversión hecha no haya valido la pena.

Para evitarlo, conversamos con el experto en carnes Patrick LaFrieda, director ejecutivo de ‘Pat LaFrieda’, uno de los mayores distribuidores de carne de calidad premium en Estados Unidos, quien nos compartió sus secretos para potencializar el sabor de los cortes.

1.- Usa correctamente la sal y pimienta

Es cierto que uno de los secretos para potencializar el sabor de los cortes de carne está en el uso de sazonadores como la sal y pimienta. Pero Patrick LaFrieda menciona que uno de los principales errores de muchos chefs es sazonar con anterioridad el producto. El experto recomienda evitar a toda costa agregar con anterioridad productos como la pimienta, ya que al tener contacto con temperaturas elevadas la carne desprende un sabor amargo. No obstante, la sal puede ser un buen aliado, y ya estando en su punto, se puede agregar pimienta. Por lo tanto, no está prohibida del todo.

2.- El precalentado es clave

Un punto importante en la cocción de los cortes de carne es haber realizado previamente ‘el ritual’, como lo llama LaFrieda, del precalentado. Ya sea a la parrilla, a la plancha, o en una cocineta, el corte debe pasar por este sellado incluso antes de agregar la sal. Esto ayudará a que la carne tenga el acabado perfecto y uniforme según el termino deseado.

No olvides tener lista la fuente de calor con la temperatura adecuada. Aunque la mayoría lo cocina a los 135 grados, el experto recomienda hacerlo a 125 grados.

Toma nota, ya que estos consejos te ayudarán a no arruinar un corte y poder disfrutar el máximo el sabor de la carne.

3.- No toques el corte

Debes dejar que la carne se cocine. Mientras más manipules el producto es probable que el resultado no sea el deseado. El sonido de su preparación será el detonador para poder voltearlo cuando esté liso. Te darás cuenta de esto cuando puedas manipularlo con el dedo y la espátula, sin que queden residuos en la parrilla.

4.- Utiliza un termómetro

A menos que seas un experto, o incluso aunque lo seas, siempre es recomendable tener a la mano un termómetro para verificar la temperatura del producto. Anteriormente se comentó que puede ser de 135 a 125 grados según el termino deseado.

5.- Déjala reposar

Es la parte más importante del proceso, según Patrick LaFrieda. Cuando termines de cocinarla, el experto recomienda envolverla por cinco minutos en papel aluminio, lo que permitirá que la temperatura sea uniforme a la hora de comer. Desde el exterior al interior estará caliente y así evitarás también que la carne pierda su jugo.

Si no te sientes con las habilidades gastronómicas para aventurarte a cocinar un corte de carne, en la Ciudad de México podrás encontrar carne de calidad de la empresa ‘Pat LaFrieda’ en el Sonora Grill.

Suerte en tu próxima parrillada.

