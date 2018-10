Algunas citas anuales son absolutamente imprescindibles para estar al tanto de lo que ocurre en el panorama culinario de México. Una de esas reuniones ineludibles es Millesime México GNP, la gran pasarela gastronómica que reúne no sólo a los chefs internacionales más relevantes, si no a los nacionales más destacados y también a aquellos que prometen convertirse en grandes figuras. No te pierdas el elenco de jóvenes talentos que se presentarán los días 21, 22 y 23 de noviembre en el Centro Citibanamex.

Dos grandes de la tecnología: Lenovo y Motorola participarán en el evento más esperado del año por los amantes de la gastronomía, en esta oportunidad ambas marcas se suman para presentar a los Jóvenes Talentos* de Millesime 2018 con el objetivo de ofrecer una experiencia única con perspectiva vanguardista, innovadora y muy tecnológica.

Lenovo con su familia de equipos Yoga Book y Motorola en conjunto con su propuesta modular: moto z y moto mods, se suman en esta edición de Millesime para demostrar cómo la tecnología es el complemento ideal para cualquier actividad hoy en día, donde la gastronomía no es la excepción.

En esta edición se enriquece con cinco talentosos chefs de cuatro restaurantes para crear una experiencia sensorial y digital donde la gastronomía, la creación de platillos y el arte al plato serán los máximos referentes para los invitados.

David Castro Hussong (Fauna, Valle de Guadalupe)



Natural de Ensenada y criado en una familia dedicada al ámbito culinario por generaciones, comienza su experiencia en la cocina siendo un niño (13 años) en el Hotel Punta Morro al mando del Chef Juan Antonio Hussong y más tarde en Sano’s Steak House de Juan Hussong y Laja del Chef Jaír Téllez. Luego vivió en San Diego, trabajando en Barbarella’s y El Take It Easy y unos años después en Merotoro en la Ciudad de México.

En busca de una experiencia diferente David se muda a Copenhague, Dinamarca, donde pasó tres meses como aprendiz en Noma y en el año 2013 se muda A Nueva York donde trabajó para el Chef Dan Barber en Blue Hill at Stone Barns y Blue Hill en Manhattan, años después trabajo también para el Chef Daniel Humm en Eleven Madison Park de 3 estrellas Michelin. En 2015 abre Cala Restaurante junto a Gabriela Cámara y en 2017 se le presenta la oportunidad abrir como socio y Chef Ejecutivo el restaurante Fauna dentro de Bruma en Valle de Guadalupe.

Marco Cruz (Nómada. San Miguel de Allende)

Cocinero por pasión, inició su trayectoria en restaurantes como Au Pied du Cochon, Hotel Condesa DF y Estación México, actualmente es el encargado de la cocina en B´ui Cocina de Campo, Milpa, Estación México. En Nómada “Cocina de Interpretación”, su primer proyecto personal, ejerce sus conocimientos e interpretación de la cocina mexicana, con un profundo respeto por el producto y la manipulación del mismo, cuidando el sabor sobre cualquier cosa. Junto a él, Sofía Antillón da al postre la relevancia que tiene un plato salado, sin olvidar los sabores de su casa.

“Comer no sólo es una necesidad, es toda una experiencia. Interpretamos la cocina tradicional con técnicas innovadoras, tratando de lograr sabores únicos en un ambiente relajado, ameno y cálido”, destaca el chef.

José Luis Hinostroza (Arca. Tulum)



Nacido en el sur de California, creció en una casa mexicana en el corazón de una de las regiones agrícolas más ricas de América y el lugar de nacimiento del movimiento “farm-to-table”. Primero consiguió trabajar en Alinea en Chicago, donde se convirtió en gerente de cocina a los 21 años. Se mudó a España para trabajar con Jordi Roca en El Celler de Can Roca y, a los 24 años, fue nombrado Chef de Cuisine en el restaurante de 2 estrellas Michelin De Kromme Watergang en Holanda. Hasta hace poco formó parte del equipo de investigación y desarrollo de Noma México de la mano de Rene Redzepi, Noma, en Copenhague. Su cocina en Arca reúne sabores audaces y explosivos de México, ejecutando una experiencia informal de alta cocina que combina la técnica y el conocimiento de un chef que ha pasado los últimos 10 años trabajando en algunas de las mejores cocinas de alta cocina en el mundo.

Mercedes Bernal y Rodney Cusic (Meroma.CDMX)

Cocina contemporánea enfocada al producto local con técnicas culinarias de vanguardia. Desde su graduación en The International Culinary Center en Nueva York, nuestros chefs pasaron años trabajando en los mejores restaurantes de dicha ciudad, Roma y Londres tales como Café Boulud o L´Atelier de Joël Robuchon… En el año 2016 deciden emprender una nueva aventura en la que combinar todos los conocimientos, las disciplinas y las influencias culinarias adquiridas. Es así como nos presentan un concepto contemporáneo con influencias globales en Meroma.

