No eres el único que ha visto un Instagram ajeno y sufrido porque tus fotos nunca se ven así de bien. La verdad es que tener un feed atractivo requiere de esfuerzo y tiempo, pero hay ciertas claves que te ayudarán a conseguir mejores fotografías. Para ayudarte en este objetivo, la fotógrafa y food stylist Sandra Jiménez Osorio (@sandrajimenezosorio) compartió con nosotros cinco consejos infalibles que elevarán el nivel de tus fotos en Instagram radicalmente.

1.Infórmate

“La historia es más importante que el producto”. Date el tiempo de averiguar más sobre el producto, su utilización en la cocina, la cultura en la que lo consumen. Los ingredientes pueden contar historias si nos damos el tiempo de conocerlos mejor.

2. Calidad antes que cantidad

No sientas presión de subir fotos diario. Deja pasar las fotos malas, la gente que mira tu Instagram lo agradecerá. “Si una fotografía es mala, no la publico. No se trata de publicar por publicar”.

3. Usa la luz y la sombra

Encontrar la luz correcta significa que tus fotos mostrarán las curvas y el volumen de las cosas, en este sentido la luz natural es tu mejor aliada, pero evita que sea directa porque quemará la textura de la imagen. Por otra lado, las sombras hacen que cuando ilumines las características del producto que quieras mostrar, resalten de verdad.

4. Sé responsable con lo que fotografías

Intenta que los productos que utilices sean de temporada para no ser parte del consumo irresponsable de alimentos que derivan del uso de químicos y recursos naturales. También si compras algo para fotografíarlo, utilízalo después. “Los estilistas de comida debemos tener responsabilidad con el desperdicio alimentario”.

5. Busca el mejor ángulo

“Los platillos son como las personas, algunos ángulos son mejores que otros”, explica Sandra. Así que dale la vuelta al platillo hasta encontrar el perfil que más le favorezca.

