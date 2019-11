Corona Capital: Todo lo que debes saber antes de asistir

Una gran fiesta se avecina con la celebración de los primeros diez años de Corona Capital. Después de meses de larga espera, este 17 y 18 de noviembre miles de personas se congregarán en el Autódromo Hermanos Rodriguez para disfrutar de las presentaciones artísticas que el festival ha reunido una vez más.

Si eres uno de los 95 mil asistentes que se espera ingresen por día al evento, deberás tomar en cuenta algunas consideraciones. Probablemente si ya eres un asistente recurrente tengas presente algunas de ellas, pero si es tu primer Corona Capital no está de más tomar precauciones.

A continuación te resolvemos las dudas más frecuentes para que la experiencia en el Corona Capital sea de lo más satisfactoria y te dediques solo a disfrutar al máximo, ya que el festival tiene muchas sorpresas para conmemorar sus primeros diez años.

Accesos: Durante cada año el festival ha mostrado peculiar interés en el acceso de los miles de asistentes. Si llegas en coche, ten en cuenta que las puertas 15 y 7 están habilitadas para tu ingreso, siendo la primera para el público con entrada general, mientras que la segunda para clientes Citibabamex. Si tu forma de acceso será caminando, las puertas para ingresar serán las 6 y 15 del Autódromo Hermanos Rodríguez.

Qué podrás ingresar y qué no: Que tu acceso sea lo más rápido y seguro dependerá de los objetos que lleves contigo. Recuerda que la seguridad es primero, así que existe una lista de objetos que no son permitidos. Para que no te tome desprevenido, el festival ha compartido la lista de estos objetos.

¿Tienes dudas sobre lo que puedes ingresar? 🤔 ¡Conoce aquí los objetos NO permitidos dentro de #CoronaCapital19! 🙌🏻❤️ Últimos 🎟️ aquí: https://t.co/pv25532mgn pic.twitter.com/ALfMDA5YiA — Corona Capital (@CoronaCapital) October 8, 2019

Horarios: Las primeras presentaciones de los artistas en los diferentes escenarios empezarán a partir de las 2 de la tarde, por lo que deberás llegar antes si es que no te quieres perder de todos los detalles. Aún así, el festival ha lanzado una app que podrás bajar con cualquier sistema operativo y con la que ningún horario se te pasará. Si eres de la vieja escuela a continuación te mostramos los horarios de los artistas, así como el escenario donde estarán.

Para los que tanto preguntaban… ¿Y dónde están los horarios? ¡Aquí está su respuesta! Armen su plan y prepárense para celebrar nuestro décimo capítulo como se debe. 😎❤️#CoronaCapital19 Últimos 🎟️ aquí: https://t.co/pv25532mgn pic.twitter.com/xMX7mNge3l — Corona Capital (@CoronaCapital) October 14, 2019

Mapa del evento: Si quieres estar ubicado en cada momento, el Corona Capital también tiene el mapa del festival. En él podrás observar todas las zonas disponibles, además de la ubicación exacta de los escenarios.

El momento por los que todos preguntaban ya llegó… ¡Aquí está el mapa de nuestro décimo capítulo! El momento está cerca. ❤️ Puedes checarlo en nuestro sitio 👉 https://t.co/0zuEyqSC3s o en nuestra app oficial.#CoronaCapital19 pic.twitter.com/9ymuS3kaRU — Corona Capital (@CoronaCapital) November 15, 2019

Transporte: Como parte de la campaña ‘regreso seguro a casa’, el Instituto de la Juventud ha preparado diez diferentes rutas que estarán disponibles al finalizar el evento. Estas no tendrán un costo extra por lo que podrían ser tu mejor opción para regresar a casa sin complicaciones.

Regresa seguro a casa después del #CoronaCapital19 y conoce las diferentes rutas que el Instituto de la Juventud tiene para ti y prepárate para este 16 y 17 de noviembre. 🚌❤️ pic.twitter.com/Y3BiKcXLoN — Corona Capital (@CoronaCapital) November 13, 2019

¿Estás listo para ser parte de una edición que promete ser inolvidable? Corona Capital te estará esperando para hacer vibrar el Autódromo Hermanos Rodríguez con la mejor música con artistas como ‘Billie Eilish’, ‘The Strokes’, ‘Frank Ferdinand’ y ‘Years & Years’, entre otros.

