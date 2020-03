The Metropolitan Opera House (MET), anunció que debido al coronavirus suspendería todas sus funciones hasta el próximo 31 de marzo. A cambio de ello, y como un forma de ayudar a que todos se mantengan en casa, sin que eso impida disfrutar de la cultura musical clásica desde el MET en Nueva York, se está ofreciendo acceso libre a su plataforma en línea.

También te puede interesar: Museo Universal del hip hop abre sus puertas en el Bronx

Todos los días alrededor de las 17:30 hrs., hora del centro de México (19:30 hrs. en la Gran Manzana), se ofrecerá una presentación totalmente gratuita para quien guste conectarse a este programa de streaming llamado ‘The Nightly Met Opera Streams’, el cual debutó este 16 de marzo con la Ópera “Carmen”, de Georges de Bizet.

La compañía está recomendando que debido al gran éxito que ha tenido este programa, todos los usuarios que deseen ingresar, no se enfoquen solo en una plataforma, que intenten también ingresar a través de otros dispositivos desde las apps on demand de Apple, Amazon, Roku, o Smart TV’s de Samsung, para visualizar la transmisión sin mayor problema. Para ingresar deberás buscar en las apps on demand “Met Opera”.

Aquí te dejamos cuáles serán las próximas presentaciones:

– 17 de marzo: “La Bohème”, de Puccini. Dirigida por Nicola Luisotti y protagonizada por Angela Gheorghiu y Ramón Vargas.

– 18 de marzo: “Il trovatore”, de Verdi. Dirigida por Marco Armiliato y protagonizada por Anna Netrebko, Dolora Zajick, Yonghoon Lee y Dmitri Hvorostovsky.

– 19 de marzo: “La traviata”, de Verdi. Dirigida por Yannick Nézet-Séguin y protagonizada por Diana Damrau, Juan Diego Flórez y Quinn Kelsey

– 20 de marzo: “La Fille du Régiment”, de Donizetti. Dirigida por Marco Armiliato y protagonizada por Natalie Dessay y Juan Diego Flórez

– 21 de marzo: “Lucia di Lammermoor”, de Donizetti. Dirigida por Marco Armiliato y protagonizada por Anna Netrebko, Piotr Beczała y Mariusz Kwiecien.

– 22 de marzo: “Eugene Onegin”, de Chaikovski. Dirigida por Valery Gergiev y protagonizada por Renée Fleming, Ramón Vargas y Dmitri Hvorostovsky

Te mantendremos al tanto de las próximas presentaciones en ‘The Nightly Met Opera Streams’.

Síguenos en:

Twitter

Facebook

Instagram

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí