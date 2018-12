Creador de ‘Call me by your name’ confirma secuela de la historia

La historia de amor entre Elio y Oliver, personajes centrales de ‘Call me by your name’, libro que escribiera André Aciman y que fuera llevado al cine en 2017 tendrá continuación. Al menos así lo ha dejado saber en redes sociales su creador, dando una noticia que seguramente alegrará a quienes fueron atrapados por esta trama.

El éxito que tuvo en pantalla la cinta del mismo nombre del libro hizo que el escritor fuera cuestionado en múltiples ocasiones sobre si estaba pensando una continuación para la historia de estos jóvenes, a lo que él siempre respondía que eso sería maravilloso, pero que para que eso sucediera se necesitaría una trama, misma que no tenía contemplada desde años atrás, cuando escribió el libro en el 2007.

Tal parece que esa situación quedó en el pasado, ya que después de varios años ha sido él quien informara que ya se encuentra trabajando en la continuación de la historia, una continuación que seguramente muchos que vieron la película querrán conocer.

I would actually love a sequel to Call Me by Your Name. In fact I am writing one. PUBLICIDAD — André Aciman (@aaciman) December 4, 2018

En su cuenta de twitter se lee: “En realidad me encantaría una secuela de Call me by your name. De hecho, estoy escribiendo una”.

Y aunque no se sabe ningún detalle de lo que podría estar tramando el escritor André Aciman, nos deja una esperanza para que los actores Timothée Chalamet y Armie Hammer vuelvan en un futuro próximo a protagonizar la continuación de la historia que trabaja el creador.

Y por supuesto, si es de la mano del director Luca Guadagnino, aseguraría calidad en el proyecto, tal como sucedió en la primera entrega de ‘Call me by your name’, que le valió varios reconocimientos, entre ellos la nominación al Oscar como mejor película en 2017.

