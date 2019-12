Críticos ‘destrozan’ Star Wars: The Rise of Skywalker

El cierre de una de las sagas más espectaculares del cine ha llegado a la pantalla grande. El Episodio IX titulado ‘Star Wars: The Rise of Skywalker’ ya generó los primeros comentarios de los especialistas del gremio cinematográfico.

El filme tiene encima los ojos del mundo entero. Y aunque las opiniones se contraponen, los resultados, de acuerdo con la crítica especializada, son peores de lo esperado.

Hace un par de días se realizó la premier de la película y desde entonces han surgido las primeras reacciones de quienes han tenido la oportunidad de verla. En general se reconocen aciertos en el regreso de J.J. Abrams, pero también se recalcan los errores con los que se despedirá la última película del universo de ‘Star Wars’.

Hasta el momento, la película mantiene un 57% de aprobación en el portal Rotten Tomatoes, el cual reúne las criticas de los especialistas de distintos medios. Dentro de los comentarios, los especialistas han aceptado que la cinta mantiene momentos destacables que rescatan la esencia de las primeras películas de la saga, pero concluyen que pierde peso por querer abarcar una amplia gama temática en una misma película.

Las reacciones se mantienen contrapuestas, pero el resultado de la evaluación la deja, hasta ahora, muy por debajo de otras películas de la saga. Algunos actores como Mark Hamill ya se han manifestado ante la ola de críticas negativas, el cual solo refirió que cada quien debe mantener sus malas opiniones para sí mismos, esto para que no influyan en quienes no han tenido la oportunidad de verla. Así los nuevos espectadores podrán crear su propia opinión, considera.

Lo cierto es que ‘Star Wars: the rise of skywalker’ es una de las películas más esperadas en el cierre del 2019. Si bien podría no ser recibida positivamente por todos sus seguidores, la cinta podría ser una de las más taquilleras de los últimos tiempos.

Muchos fans cumplieron una cita en los primeros minutos de este jueves 19 de diciembre con el estreno mundial de la cinta. Finalmente, la opinión más importante está por llegar: la de los fieles seguidores de la saga.

