¿Cuáles son los mejores juegos de mesa para niños?

Para los niños, los juegos de mesa no son sólo una distracción, sino que se convierten en un auténtico aprendizaje. Es por eso que resulta muy conveniente identificar cuál es el mejor juego de mesa para regalarle a un niño, ya que una elección como esta puede lograr que los niños aprendan mientras se divierten. La variedad de juegos de mesa es tan elevada que no será fácil acertar, pero no te preocupes, te decimos cuáles son las mejores opciones según la edad del niño, para que así aciertes de pleno.Dependerá la elección, sobre todo, de la madurez del niño. Hay niños que a los 2 o 3 primeros años puedes introducirles en los juegos de mesa ya que cada vez existen más opciones para los niños de esa edad. Como los mejores casinos online , se trata de juegos visualmente atractivos para así mejorar algunas habilidades como la agudeza visual y la motricidad fina y la observación. Por ejemplo, destacan juegos de mesa como Primer Frutal, que es un juego colaborativo y muy llamativo. Al ser colaborativo no hay un único ganador ya que todos deben colaborar y conseguir recoger todas las frutas antes de que el cuervo llegue y las devore. Para niños más grandes, puedes optar por regalarles Los 3 Cerditos, con el cual los pequeños desarrollan el ingenio y la visión espacial y la observación. Es un juego que consta de un tablero de plástico y piezas de goma dura y un libro con la historia de Los 3 Cerditos, pero sin letras. Es un juego que consta de 50 puzzles en total y que es muy fácil para adultos, pero todo un reto para los niños.Es a partir de esta edad se pueden introducir juegos que requieran algunas habilidades como la concentración y el pensamiento estratégico. Es decir, son juegos de mesa con dinámicas más elaboradas y que resultan mucho más entretenidos. Un buen ejemplo de ello es Carcassonne Junior, que presenta temática y al que se juega trabajando la estrategia. Se trata de la versión del popular Carcassonne y es perfecto para introducir a los más pequeños en los juegos de estrategia, pero simplificando las normas y la dinámica del juego. Monos Locos, por su parte, es un juego muy divertido de habilidad en el que tendrás que ser muy cuidadoso para ganar a pesar de presentar unas sencillas reglas. El objetivo es ir retirando los palitos de una palmera repleta de monos, pero con cuidado para evitar que se caigan.Los niños, a esta edad, pueden estar ya preparados para retos más complejos y podrán regalarle un juego que requiera táctica, lógica, concentración, orientación y memoria. El Lince es uno de los juegos de mesa más populares y su mecánica es sencilla, ya que tendrás que ser el primero en encontrar las fichas en el tablero. En esta franja de edad también es perfecto El Laberinto Mágico, con el que los niños trabajarán la memoria, concentración y orientación; algo muy llamativo de este juego es que cada partida es diferente y se puede adaptar al nivel de dificultad. Regalar el mejor juego de mesa para niños puede resultar bastante difícil porque acertar es complicado. Aunque cada niño es un mundo, puedes tener en cuenta su edad, fundamentalmente, para elegir el mejor ya que, según qué edad, el juego elegido fomentará una u otras habilidades en el niño. Lee también: Viaja desde el interior de tu casa con ayuda de la tecnología virtual