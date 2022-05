‘Canelo’ Álvarez: ¿Dónde y cuándo ver su pelea contra Bivolo?

La fecha está marcada para que el ‘Canelo’ Álvarez enfrente al ruso Dmitry Bivolo y determinar así quién es el mejor, libra por libra, en la categoría de los semicompletos. Con ello, luego de haber conquistado todos los campeonatos de la AMB, CMB, OMB y FIB, buscará un nuevo cinturón.

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí

Esta división no es nueva para él, pues en 2019 venció ahí al Sergey Kovalek, con lo cual obtuvo el cetro de la Organización Mundial de Boxeo. Sin embargo, este nuevo encuentro representa para el tapatío un gran desafío, pues su contrincante suma 19 victorias por cero derrotas. Once de ellas han sido por la vía del nocaut.

Así que no será un rival fácil para el peleador mexicano, quien de salir victorioso obtendrá su quinto título en divisiones diferentes. Aunque para ello, primero, tendrá que vencer en el ring a Bivolo.

¡Descubre!

Conoce la lujosa y exclusiva colección de autos del ‘Canelo’ Álvarez

Ferrari va con todo para contener el avance de Red Bull en Miami View this post on Instagram A post shared by Saul Alvarez (@canelo)

¿Cuándo es la pelea del ‘Canelo’ Álvarez?

Será este sábado 7 de mayo del 2022 cuando ambos pugilistas se encuentren en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Estados Unidos. El vencedor ganará el título de los semicompletos de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

La cartelera comenzará en punto de las 9:00 pm (hora del centro de México); sin embargo, el encuentro estelar del ‘Canelo’ Álvarez ocurrirá horas más tarde. View this post on Instagram A post shared by Saul Alvarez (@canelo)

También te puede interesar:

Canelo’ Álvarez: estas son las costosas pijamas con las que viaja a sus peleas

Así es la Vida Forbes de… Sergio ‘Checo’ Pérez

Si eres un entusiasta del boxeo y seguidor del tapatío, la transmisión en México se podrá seguir a través de distintos canales de televisión abierta y de paga como el canal 7 de TV Azteca, Canal 5 de Televisa, así como por ESPN.

En tanto, quienes prefieran verla vía online, lo pueden hacer por los sitios web de Azteca Deportes y TUDN.

Síguenos en:

Twitter

Facebook

Instagram