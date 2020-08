‘The Rock’, Dwayne Johnson, salva de la bacarrota a la XFL

Dwayne ‘The Rock’ Johnson junto con un grupo de inversionistas compraron la XFL. El actor de Hollywood salió al rescate de esta liga de fútbol americano, en Estados Unidos, la cual en abril pasado se declaró en bancarrota.

Johnson se asoció con Red Bird Capital y ofertaron 15 millones de dólares por una liga que originalmente se había creado para brindar un gran espectáculo televisivo, mismo que se canceló dos veces luego de su primera temporada. Este 2020 intentó regresar por segunda ocasión, pero la pandemia la hundió en la bancarrota.

La liga ha buscado competir con la NFL (National Football League) en la unión americana, pero nunca ha podido atraer a los fanáticos de este deporte. De inicio se conformó con un sistema de competencia de tan solo 10 semanas de temporada regular, en donde únicamente participan 8 equipos, formato que al parecer no había resultado muy atractivo.

With my trail blazing partner @DanyGarciaCo & Red Bird Capital, we have acquired the XFL. With gratitude & passion I’ve built a career with my own two hands and will apply these callouses to our @xfl2020 brand. Excited to create something special for the fans! #XFL #fullcircle pic.twitter.com/LprJ6HjglD

Por ello, los fanáticos de fútbol americano no han acudido de forma masiva a sus campos de juego. La situación se agravó a inicios de abril cuando las personas tuvieron que confinarse en sus domicilios, debido a la emergencia sanitaria, y ya no pudieron salir a presenciar los partidos, lo que representó para la XFL cuantiosas pérdidas económicas.

Desde entonces se había estado tratando de encontrar a un comprador, iniciativa que finalmente surtió efecto.

“La adquisición de la XFL en conjunto con mis talentosos socios, Dany García y Gerry Cardinales, es una inversión que toca una de mis mayores pasiones, el fútbol americano y mi deseo de siempre cuidar a los fanáticos”, le dijo Dwayne Johnson a ESPN.

Taking a moment to illuminate this very cool and huge milestone.

My XFL partner, Dany Garcia becomes the first woman to OWN an entire sports league independent from a team. She was the architect in this acquisition and now we go to work – for the love of football. @xfl2020 https://t.co/7IOuGBSxYu

— Dwayne Johnson (@TheRock) August 3, 2020