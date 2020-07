La MLB México anuncia concierto digital previo al Opening Day 2020

La Major League Baseball (MLB) México, ha preparado una sorpresa para todos sus seguidores. Después de que la liga estadounidense diera a conocer el reinicio de la temporada regular 2020, las noticias al no han parado. Ahora es la propia organización quien confirma que se realizará un concierto virtual dirigido al público mexicano, como parte de las actividades previas al Opening Day 2020.

Jesús Navarro, vocalista del grupo Reik y Matisse, el trío conformado por Melissa Robles, Pablo Preciado y Román Torres, serán los encargados de preparar el ambiente en vista del arranque de la temporada. Esto sucederá a través de una presentación que se transmitirán en vivo este próximo 22 de julio en punto de las 8:00 p.m. (hora del centro de México), por medio de la cuenta oficial de Facebook de la MLB México @mlbmexico.

Sin duda, será un momento perfecto para dejar todo listo, la música tomará el escenario para servir de antesala al comienzo de esta histórica temporada 2020. Recordemos que ésta bateará su primer home run el 23 de julio con dos juegos inaugurales: New York Yankees vs. Washington National y Giants San Francisco vs Los Angeles Dodgers.

El Opening Day 2020 es una oportunidad para ofrecer una experiencia a los aficionados y al público en general, hacerlos partícipes de las Grandes Ligas y el entusiasmo que genera el regreso a la actividad en el diamante.

Cabe recordar que hace algunos días la Asociación de Jugadores de la MLB confirmó que había aceptado los protocolos de salud y seguirdad, los cuales se implementarán para que todos los juegos de la temporada se puedan llevar a cabo tomando en cuenta las medidas correspondientes que recomienda todo un cuerpo de expertos en salud pública.

Los encuentros que tendrán lugar durante esta temporada se compondrán en gran media por juegos divisionales, y la parte restante de los encuentros de cada club se disputará contra la división geografía correspondiente de su liga opuesta, es decir, Este contra Este, Central contra Central y Oeste contra Oeste; con ello se busca minimizar los viajes y traslados de los equipos.

Así, todo está listo para que empiece esta gran fiesta del baseball de las Ligas Mayores.

También te puede interesar: Fernando Alonso regresa a la Fórmula 1 con Renault

Síguenos en:

Twitter

Facebook

Instagram

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí