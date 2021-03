Sergio “Checo” Pérez: El hombre del momento

Sergio “Checo” Pérez está listo para iniciar, como nunca antes, una temporada más en la Fórmula 1. El 28 de marzo será cuando el banderazo del Gran Premio de Baréin abra paso a la nueva aventura del piloto mexicano con Red Bull Racing, la escudería que materializa un sueño largamente anhelado por el corredor tapatío.



“Me tomó 10 años recibir esta oportunidad y me siento emocionado,

muy orgulloso, pero también con un gran compromiso. Me he enfocado

todo el invierno en estar listo para llegar [a la temporada 2021] mejor que nunca, tanto física como mentalmente”, comentó en entrevista exclusiva para Forbes Life.

Toda la entrega, pasión y compromiso que “Checo” mostró en temporadas pasadas, estuvieron a la vista de Christian Horner, team principal de Red Bull Racing. “Haber trabajado con Christian en mi primer año de la GP2 Series, en 2009, fue de mucha ayuda, porque ambos sabemos cómo trabajamos cada uno. La comunicación fluyó sin problema desde el inicio”.

Sin embargo, el piloto mexicano destacó un movimiento clave para su incorporación definitiva a la escudería austriaca: su cierre de temporada en 2020. “El mejor año de mi carrera en la Fórmula 1. Creo que quedó demostrado lo que puedo hacer con un buen coche; mi rendimiento y mi respuesta ante los momentos tan complicados del año pasado, son el mejor argumento para que [en la escudería] decidieran confiar en mí”.

Talento de alta potencia

Para el piloto mexicano, los retos y desafíos son parte de la vida. Ha competido en las carreras de más alto nivel durante 10 temporadas. En la última causó conmoción en el mundo del automovilismo, al superar su marca personal y ganar el Gran Premio de Sakhir, de la Fórmula 1, aun en tiempos adversos para la humanidad, a causa de la pandemia.

El mensaje que “Checo” imprime con su llegada a Red Bull Racing es claro: “Es una gran responsabilidad: es una de las marcas más emblemáticas del deporte y del mundo, y formar parte de esta familia es algo que todavía me cuesta trabajo asimilar. Es un sueño hecho realidad y voy a darlo todo para responder a esa confianza y llenar de mucho orgullo a mi país”.

Foto: Cortesía Bryn Lennon/Getty Images para Redbull Racing

El afecto que siente por su territorio se ha convertido en energía que lo motiva a darlo todo a lo largo de la temporada 2021. Pero, si hay algo que desea con fuerza… es llegar al Gran Premio de México. Con muchas millas recorridas y experiencias que le han permitido exprimir todo el potencial de su nuevo monoplaza RB16B de Red Bull, Pérez comparte lo que para él representa la carrera que tradicionalmente se celebra en octubre.

“Siempre lo he dicho: es el fin más importante del año, y no haber corrido en México en 2020 fue muy duro para mí. Espero que todo mejore para volver [a la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez] y hacerlo a bordo de un Red Bull. Creo que es algo muy especial y que no sólo me emociona a mí: estoy seguro de que [también] a miles de fans, y no puedo esperar para volver a correr en casa”.

Por lo pronto, continúa preparándose para otra etapa decisiva en su trayectoria como piloto. “Hay que tener auto para pelear adelante y estoy confiado que éste será el caso, y así poder entregar el mejor año de mi carrera y muchos podios más”.

“Checo” tiene la certeza de que todo es posible con trabajo y también con el apoyo de grandes aliados. El piloto expresa su gratitud con las firmas nacionales que han sido fuertes pilares en su carrera, como lo ha sido INTERprotección.

“Sergio es una leyenda mexicana a nivel mundial, por lo que, para INTERprotección, es un orgullo ser su patrocinador, ahora bajo la alianza que formamos nuevamente con Red Bull Racing. Estamos seguros de que, juntos, lograremos grandes resultados. ¡Vamos Checo!”, expresó Juan Ignacio Casanueva, CEO de la empresa mexicana.

Sobre su nuevo casco, el piloto mexicano destaca su relevancia. “En lo personal, el casco es uno de mis favoritos dentro de mi carrera, sobre todo por la ayuda que obtuve de mi hermano para diseñarlo”.

Foto: Cortesía Bryn Lennon/Getty Images para Redbull Racing



En el diseño del casco, destaca la bandera de México, símbolos aztecas y una frase muy especial para Sergio Pérez: “Never Give Up”. Esto, como un recordatorio de que las causas no se deben dar por perdidas.

Prodigio de la velocidad

Sergio “Checo” Pérez debutó en el karting a los seis años, aunque su pasión se inclinaba hacia el futbol. No fue sino hasta que realizó un viaje a Inglaterra, donde corría su hermano, cuando su perspectiva cambió totalmente y decidió enfocarse en el automovilismo. “Después, impulsado por mi padre, las cosas se fueron dando y logré cristalizar el sueño. Hoy, soy un piloto ganador de un Gran Premio y eso es algo que quedará para siempre. Ahora hay más sueños que cumplir”, concluye el prodigio que tanto orgullo ha dado a México.

Artículo originalmente publicado en la edición print de Forbes México. Marzo 2021.

También te puede interesar: Algunos de los mejores momentos de ‘Checo’ Pérez en la Fórmula 1

Síguenos en:

Twitter

Facebook

Instagram