Descubre los secretos de Buckingham en Netflix antes de la boda real

Mañana sábado 19 de mayo se realizará el enlace matrimonial de uno de los descendientes más polémicos de la familia real británica, el príncipe Harry, con la hasta hace poco actriz, Meghan Markle, por lo que todos los ojos del mundo estarán puestos en la próxima boda real británica.

La historia del Reino Unido se escribe a la par de esta familia. Sus miembros han marcado la historia, el desenvolvimiento político, social y cultural del país hasta nuestros días, por eso la especial atención de los británicos, así como de habitantes de varios países.

En nuestro país la transmisión será a partir de las cinco de la mañana debido a la diferencia de horarios, por lo que tendrás que madrugar para ser testigo en directo de este evento. Si aún no conoces la trascendencia de esta familia, en el catálogo de Netflix podrás encontrar varios títulos para ponerte al día: desde documentales y series que te adentrarán al mundo real, además del último trabajo de la que fuera hasta hace un tiempo actriz Meghan Markle, ahora prometida y futura esposa del príncipe Harry, hijo de la fallecida princesa Diana.

The Crown

PUBLICIDAD

Esta serie ha logrado su éxito exponiendo la vida de la matriarca de la familia real, la reina Isabel II. Considerada la serie más cara de la historia por su producción detallada que relata los sucesos más importantes de la reina Isabel, The Crown está disponible en la plataforma con dos grandes temporadas.

The Royal House of Windsor

Basándose en nueva información, este programa traza cómo ha sobrevivido la familia real británica en los últimos cien años de luchas por el poder, por la política y más.

The Royals

Documental que analiza el fenómeno de la familia real británica y muestra su papel en la vida de los ingleses a través de entrevistas con expertos.

The Story of Diana

Una de las figuras que resaltó hasta su muerte dentro de la familia real británica fue sin duda la princesa Diana; este documental plasma la impresionante trayectoria de vida y las batallas privadas de la princesa a través de entrevistas con su hermano y otras personas cercanas a ella.

Diana: In Her Own Words

Porque como mencionamos con anterioridad, la figura de la princesa Diana dejó un gran vacío en la vida de la familia real, existe esta otra entrega en Netflix que ofrece una mirada espontánea e íntima de Diana a través de imágenes de archivo y grabaciones personales.

Suits

Y te preguntarás, ¿Qué hace esta serie dentro de la lista? Resulta que la próxima esposa del príncipe Harry antes de convertirse en su prometida era una actriz en pleno ascenso de su carrera. Suits fue el último trabajo actoral de Meghan Markle. Ahora se encuentra preparando su propio papel protagónico en la boda real.

Te puede interesar: Guillermo del Toro producirá una serie de terror para Netflix

Síguenos en:

Twitter

Facebook

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí