Detox digital, cómo conseguirlo estas vacaciones de verano

En 2014 se calculaba que Latinoamérica tenía 305.2 millones de usuarios de Internet. En sólo cuatro años la cifra aumentó a 375.1 millones de personas que hoy pasan diariamente un promedio de 156.8 minutos en línea. Estos datos son una muestra de que la relevancia de lo digital en la vida diaria es cada vez más innegable. Pero entre todos los beneficios que conlleva, también surgen algunas cuotas para sus usuarios: desde problemas en el ciclo del sueño, hasta afectaciones al bienestar emocional y mental, ello por el Fear of missing out (miedo a quedar fuera, por sus siglas en inglés, el cual representa una angustia por no estar al día), además de que agrava otros síndromes relacionado al estrés, como el burnout.

En ese sentido, expertos de HubSpot, plataforma digital de asistencia empresarial, definen cuatro buenas tácticas para aprovechar la temporada vacacional y hacer un detox digital sin que tengas que cerrar tus cuentas de redes sociales y autoexiliarte por completo del ciberespacio.

Establece horarios tech-free

Si te resulta imposible desconectarte por completo, puedes definir momentos del día en los que te sea más sencillo despegarte de cualquier pantalla. Por ejemplo, antes de dormir o la hora de la comida. Los beneficios de esta desconexión pueden, incluso, ser inmediatos, ya que según un estudio de la Universidad de Maryland, apartarse momentáneamente de la tecnología resulta en mayor concentración y calidad de vida.

PUBLICIDAD

Define tus propios límites en redes sociales

En los momentos en que decidas navegar online, administra el volumen de tiempo que dedicas a Facebook, Twitter, Instagram o cualquier otra red social. Ya que tus familiares y amigos (con quienes quizás hagas planes durante tus vacaciones) conviven en estos sitios, es poco realista salir definitivamente de estas plataformas. Sin embargo, sí puedes limitar los minutos que navegas en ellas y no abusar en la información compartes.

Apaga tus notificaciones

Algunas estimaciones aseguran que la penetración de smartphones en la región alcanza 61%. Es decir que nuestro principal medio para seguir anclados al ciberespacio es a través de los celulares. Por ello, son un recordatorio constante para revisar los feeds, correos y pendientes. Para evitar la tentación de voltear a ver la pantalla, ingresa a tus configuraciones y desactiva tanto las notificaciones, como el sistema de vibración, para que cuando recurras a tu celular sea porque realmente lo necesitas. Asegúrate de informar a tus contactos cercanos de que estarás un poco desconectado, con el fin de evitar que se preocupen si no contestas sus llamadas.

Dale prioridad a tus hobbies

¿Tu ritmo de trabajo te ha hecho sentir que cuando tienes un poco de tiempo estás muy agotado para volver a practicar guitarra o terminar esa novela que tienes en tu escritorio desde hace meses? Estar sobreestimulado por la tecnología también es agotador y le resta tiempo a lo que te resulta importante. Por ello, durante las vacaciones aprovecha para que tu principal actividad sea retomar tus gustos, pasiones y pasatiempos. Una vez que vuelvas a tu rutina, divide el tiempo que usualmente destinas al ocio en línea, para seguir con tu proyectos personales.

Te puede interesar: Video de Beyoncé y Jay Z inspira tour en el Museo de Louvre

Síguenos en:

Twitter

Facebook

Instagram

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí