De Dubai a las playas de Croacia. De Londres a San Pablo. Dj Patife es el gran maestro de la fusión del drum and bass y la bossanova, que atravesando la cuarentena por coronavirus en su hogar en Algarve (Portugal), junto a su familia nos regaló algo de su tiempo y su música para todos los lectores de Forbes Life.

En una entrevista telefónica, y en un seguro portuñol, nos lanzamos sobre el pequeño gran hombre y preguntamos por sus datos filiatorios.

Forbes: ¿Nombre en el documento?

Patife: Wagner Ribeiro de Souza, nacido en Brasil. Nacido un 15 de septiembre de 1976 (43 años).

Forbes: ¿Y por qué Patife?

Patife: ¿Por qué Patife? A los 11 años, un amigo de la infancia llamaba a todos sus amigos así. Al tiempo comencé a jugar a eso de los mixtapes en casettes en pequeñas fiestas del barrio, y directamente me bautizó: Dj Patife. En aquel momento no me gustó la idea, pero creo que por eso mismo el sobrenombre pegó fuerte.

Forbes: ¿A qué edad se hizo Dj profesional?

Patife: En el año 1989.

Forbes: ¿Y su track más famoso es?

Patife: Sambassim Remix de Fernanda Porto

Dj Patife es al drum and bass de esta parte del mundo, lo que Tale of Us al tecno, o J Balvin al reggaeton. Así de simple.

La especial experiencia de disfrutar la vibra del gran Patife en vivo, es la misma en todos lados del mundo, en cada pista de cada ciudad: nos abraza con su música de forma tal que al finalizar sus sets, salimos renovados y felices.

Algo de historia

A fines de los noventas con la llegada del ‘jungle’ a Sudamérica, Patife junto a Dj Marky decidieron viajar al Reino Unido a ser parte de ese nuevo movimiento que prometía una revolución musical.

Y sí que lo lograron. Patife, con el apoyo en la producción de Mad Zoo hicieron allá por 2002 Sambassim remix, mientras Marky junto a XRS, despacharon Carol Carola Bela con un sample de Toquinho, que luego con una idea de Bryan Gee, sumaron las vocales de Mc Stamina y el track se convirtió en un himno de las pistas en todo el mundo. El resto fue fama y viajes por todo el planeta, hasta el día de hoy.

“Es que con esto del coronavirus se han cancelado las fiestas en todas partes del mundo. No queda otra que quedarnos en casa, y prevenir cosas peores”, dijo Patife.

“Pero sí tengo un mensaje para los fans de mi música alrededor del mundo en estos tiempos de coronavirus: No soy médico ni científico, pero todo lo que debemos hacer en estos momentos es estar en casa.”

“Para mi, esto es muy difícil, porque no poseo una gran reserva financiera en estos momentos. Mi mercado fue el primero afectado con todo esto, y no tengo precisión de volver a trabajar pronto. Pero sí tengo fe que esto es un gran momento de transición.”

“Ahora todos tenemos una gran oportunidad de revalidar nuestros valores de vida, que pienso que es lo que realmente importa y vale la pena. Hay una enfermedad en el aire, y un virus que se transmite con facilidad y en silencio.”

“En el momento que contraemos el virus, pasamos a contagiar a los demás, y los síntomas comenzamos a sentirlos nueve días después de infectarnos. Entonces, vamos a tener consciencia, amor, y respeto para con los demás. El mundo entero está paralizado y también su economía. Precisamos dar más amor en este momento”, explicó el Dj y compositor.

“Estuve en Australia para cinco shows, y cuatro más en Nueva Zelanda, hasta el 16 de febrero. Volver a Europa fue muy complicado, el vuelo de regreso fue cancelado por causa del virus, y para anticipar mi llegada, tuve que comprar otro ticket de último momento”, concluyó.

Ratificando la necesidad de que en estas semanas debemos permanecer en aislamiento como mejor medida para evitar contagios, Patife nos regaló la playlist que a continuación ponemos para ustedes en Spotify:

A continuación, uno de los últimos grandes singles de Dj Patife, esta vez junto al gran Mc DRS en ‘I Will’.

