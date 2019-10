DJ Tiësto cierra con éxito el Gran Premio de México

Tras disputarse las 71 vueltas estipuladas para el Gran Premio de México, el icónico podio mexicano vivió su momento cumbre cuando Lewis Hamilton apareció junto a su auto en el escenario del Foro Sol. Así dio inicio el esperado concierto del DJ Tiësto que cierra con éxito la quinta edición del evento automovilístico del año en la Ciudad de México.

Durante los últimos tres años, la organización detrás del Gran Premio de México Fórmula 1 se ha destacado por tener en el escenario a grandes DJ’s para cerrar el evento con una gran fiesta. Y su quinta edición no podía ser la excepción.

La carrera musical de 25 años de trayectoria de Tiësto en el mundo de la música electrónica lo han catapultado como uno de los máximos representantes del género. En 1999 ganó su primer Disco de Oro por las ventas más altas con el material llamado Gouryella; a partir de ahí comenzó a cosechar éxitos y en 2015 ganó el Grammy a Mejor Grabación Remix gracias a su sencillo All of me.

A continuación te presentamos algunos aspectos de la presentación del DJ Tiësto en el concierto de clausura del Gran Premio de México.

Te puede interesar: Lewis Hamilton conquista el GP de México, pero no le alcanza para el título de F1

Síguenos en:

Twitter

Facebook

Instagram

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí